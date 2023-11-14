2024 рік буде вирішальним, наближається переломний момент – голова ОП

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що у війні наближається переломний момент. 2024 рік, на його думку, буде вирішальним.

Джерело: Bloomberg із посиланням на заяву на Єрмака під час заходу в Інституті Гудзона у Вашингтоні в понеділок увечері

Пряма мова: "Наближається переломний момент у війні.

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…Наступний рік буде вирішальним".

Деталі: Крім того, як повідомляє Bloomberg, Єрмак сказав, що контрнаступ триває, а українські Збройні сили закріпилися на лівому березі Дніпра.

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