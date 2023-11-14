2024 рік буде вирішальним, наближається переломний момент – голова ОП
Вівторок, 14 листопада 2023, 12:05
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що у війні наближається переломний момент. 2024 рік, на його думку, буде вирішальним.
Джерело: Bloomberg із посиланням на заяву на Єрмака під час заходу в Інституті Гудзона у Вашингтоні в понеділок увечері
Пряма мова: "Наближається переломний момент у війні.
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…Наступний рік буде вирішальним".
Деталі: Крім того, як повідомляє Bloomberg, Єрмак сказав, що контрнаступ триває, а українські Збройні сили закріпилися на лівому березі Дніпра.
Що передувало:
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- Тиждень тому президент Володимир Зеленський заявив, що в України є план продовження війни проти Росії на наступний рік.