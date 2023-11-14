2024 год будет решающим, приближается переломный момент – глава ОП
Вторник, 14 ноября 2023, 12:05
Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что в войне приближается переломный момент. 2024 год, по его мнению, будет решающим.
Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление на Ермака во время мероприятия в Институте Гудзона в Вашингтоне в понедельник вечером
Прямая речь: "Приближается переломный момент в войне.
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...Следующий год будет решающим".
Детали: Кроме того, как сообщает Bloomberg, Ермак сказал, что контрнаступление продолжается, а украинские Вооруженные силы закрепились на левом берегу Днепра.
Что предшествовало:
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