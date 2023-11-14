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2024 год будет решающим, приближается переломный момент – глава ОП

Татьяна ЛозовенкоВторник, 14 ноября 2023, 12:05
2024 год будет решающим, приближается переломный момент – глава ОП
АНДРЕЙ ЕРМАК, ФОТО GETTY IMAGES

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что в войне приближается переломный момент. 2024 год, по его мнению, будет решающим.

Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление на Ермака во время мероприятия в Институте Гудзона в Вашингтоне в понедельник вечером

Прямая речь: "Приближается переломный момент в войне.

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...Следующий год будет решающим".

Детали: Кроме того, как сообщает Bloomberg, Ермак сказал, что контрнаступление продолжается, а украинские Вооруженные силы закрепились на левом берегу Днепра.

Что предшествовало:

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  • Неделю назад президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть план продолжения войны против России на следующий год.

Темы: Андрей ЕрмакОфис президентавойнаконтрнаступление
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