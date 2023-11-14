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Студенти Львівської політехніки вийшли на протест із вимогою звільнити Фаріон

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 14 листопада 2023, 13:36
Студенти Львівської політехніки вийшли на протест із вимогою звільнити Фаріон
Скрін з відео Радіо Свобода

Студенти університету "Львівська політехніка" вийшли на мітинг і вимагають звільнення професорки Ірини Фаріон.

Джерело: Радіо СвободаНовини.LIVE із посиланням на заяву проректора з науково-педагогічної роботи Олега Давидчака

Деталі: За словами журналістів, студенти кажуть, що їхня вимога пов'язана з негативним висловлюванням викладачки на адресу російськомовних військових ЗСУ.

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На відео видно, що студенти тримають плакати із написами: "Університет несе відповідальність за приниження українських військових з боку викладачів", "Фаріон геть з політеху", "Колишніх комуністів не буває" та інше.

Напередодні в Львівській політехніці заявили, що створять робочу групу, яка вивчить ситуацію, і обіцяли оприлюднити висновки 22 листопада.

Оновлено: Новини.LIVE повідомляють, що до студентів вийшов проректор з науково-педагогічної роботи Олег Давидчак.

Пряма мова Давидчака: "Ви прийшли до нас, аби донести вашу думку і ми її слухаємо. Так само є й думка інших викладачів та інших студентів. Досі від наших студентів ми не мали негативних відгуків на викладачку Фаріон, відповідно до анкетувань".

Передісторія: 

  • В інтерв'ю Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову" та 3-ї ОШБр, в тому, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що "не може назвати" їх українцями. ЇЇ висловлювання викликали хвилю обурення в суспільстві. 
  • Крім того, пізніше Фаріон опублікувала допис у своїх соцмережах, в якому заявила, що "воювати за Україну – це не заслуга, а обов'язок", а також назвала російськомовних захисників "москворотими".
  • Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до відповідних органів після висловлювання мовознавиці та ексдепутатки "щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування".
  • Пізніше Фаріон опублікувала в своїх соцмережах лист проукраїнського студента з окупованого Криму, в якому він висловлював їй підтримку. Незабаром до студента прийшли російські спецслужби, адже Фаріон не приховала його ім'я, прізвище, місто проживання та місце навчання. Вона відмовилася приховати його дані, навіть коли про це просили її читачі.
  • Коли студента схопили окупанти, мовознавиця не вибачилася, а сказала, що "не може знати, звідки ці люди", хоча місце проживання студента було зазначено в його листі.

Теми: ЛьвівФаріонстудентимітинги
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