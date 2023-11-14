Студенти Львівської політехніки вийшли на протест із вимогою звільнити Фаріон

Студенти університету "Львівська політехніка" вийшли на мітинг і вимагають звільнення професорки Ірини Фаріон.

Джерело: Радіо Свобода, Новини.LIVE із посиланням на заяву проректора з науково-педагогічної роботи Олега Давидчака

Деталі: За словами журналістів, студенти кажуть, що їхня вимога пов'язана з негативним висловлюванням викладачки на адресу російськомовних військових ЗСУ.

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На відео видно, що студенти тримають плакати із написами: "Університет несе відповідальність за приниження українських військових з боку викладачів", "Фаріон геть з політеху", "Колишніх комуністів не буває" та інше.

Напередодні в Львівській політехніці заявили, що створять робочу групу, яка вивчить ситуацію, і обіцяли оприлюднити висновки 22 листопада.

Студенти університету “Львівська політехніка” вийшли на мітинг і вимагають звільнення професорки Ірини Фаріон pic.twitter.com/KxiQrD9X7x ВІДЕО ДНЯ November 14, 2023

Оновлено: Новини.LIVE повідомляють, що до студентів вийшов проректор з науково-педагогічної роботи Олег Давидчак.

Пряма мова Давидчака: "Ви прийшли до нас, аби донести вашу думку і ми її слухаємо. Так само є й думка інших викладачів та інших студентів. Досі від наших студентів ми не мали негативних відгуків на викладачку Фаріон, відповідно до анкетувань".

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