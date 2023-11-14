Студенты Львовской политехники вышли на протест с требованием уволить Фарион

Студенты университета "Львовская политехника" вышли на митинг и требуют увольнения профессора Ирины Фарион.

Источник: Радио Свобода, Новости.LIVE со ссылкой на заявление проректора по научно-педагогической работе Олега Давидчака

Детали: По словам журналистов, студенты говорят, что их требование связано с негативным высказыванием преподавательницы в адрес русскоязычных военных ВСУ.

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На видео студенты держат плакаты с надписями: "Университет несет ответственность за унижение украинских военных со стороны преподавателей", "Фарион вон из политеха", "Бывших коммунистов не бывает" и прочее.

Студенти університету “Львівська політехніка” вийшли на мітинг і вимагають звільнення професорки Ірини Фаріон pic.twitter.com/KxiQrD9X7x — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 14, 2023

Обновлено: Новости.LIVE сообщают, что к студентам вышел проректор по научно-педагогической работе Олег Давидчак.

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Прямая речь Давидчака: "Вы пришли к нам, чтобы донести ваше мнение и мы его слушаем. Так же есть и мнение других преподавателей и других студентов. До сих пор от наших студентов мы не имели негативных отзывов на преподавательницу Фарион, согласно анкетированию".

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