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Студенты Львовской политехники вышли на протест с требованием уволить Фарион

Татьяна ЛозовенкоВторник, 14 ноября 2023, 13:36
Студенты Львовской политехники вышли на протест с требованием уволить Фарион
Скрин из видео Радио Свобода

Студенты университета "Львовская политехника" вышли на митинг и требуют увольнения профессора Ирины Фарион.

Источник: Радио СвободаНовости.LIVE со ссылкой на заявление проректора по научно-педагогической работе Олега Давидчака

Детали: По словам журналистов, студенты говорят, что их требование связано с негативным высказыванием преподавательницы в адрес русскоязычных военных ВСУ.

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На видео студенты держат плакаты с надписями: "Университет несет ответственность за унижение украинских военных со стороны преподавателей", "Фарион вон из политеха", "Бывших коммунистов не бывает" и прочее.

Обновлено: Новости.LIVE сообщают, что к студентам вышел проректор по научно-педагогической работе Олег Давидчак.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Давидчака: "Вы пришли к нам, чтобы донести ваше мнение и мы его слушаем. Так же есть и мнение других преподавателей и других студентов. До сих пор от наших студентов мы не имели негативных отзывов на преподавательницу Фарион, согласно анкетированию".

Предыстория: 

  • Экс-нардеп Ирина Фарион обвинила военных, в частности бойцов "Азова" и 3-й ОШБр, в том, что они общаются на русском языке. Она заявила, что "не может назвать" их украинцами. Ее высказывания вызвали волну возмущения в обществе. 
  • Кроме того, позже Фарион также опубликовала сообщение в своих соцсетях, в котором заявила, что "воевать за Украину - это не заслуга, а обязанность", а также назвала русскоязычных защитников "москворотыми".
  • Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в соответствующие органы после высказывания языковеда и экс-депутата "по проверке указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования".
  • Позже Фарион опубликовала в своих соцсетях письмо проукраинского студента из оккупированного Крыма, в котором он выражал ей поддержку. Вскоре к студенту пришли российские спецслужбы, ведь Фарион не скрыла его имя, фамилию, город проживания и место учебы. Она отказалась скрыть его данные, даже когда об этом просили ее читатели.
    Когда студента схватили оккупанты, языковед не извинилась, а сказала, что "не может знать, откуда эти люди", хотя место жительства студента было указано в его письме.

Темы: ЛьвовФарионстудентымитинги
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