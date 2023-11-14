Студенты Львовской политехники вышли на протест с требованием уволить Фарион
Студенты университета "Львовская политехника" вышли на митинг и требуют увольнения профессора Ирины Фарион.
Источник: Радио Свобода, Новости.LIVE со ссылкой на заявление проректора по научно-педагогической работе Олега Давидчака
Детали: По словам журналистов, студенты говорят, что их требование связано с негативным высказыванием преподавательницы в адрес русскоязычных военных ВСУ.
На видео студенты держат плакаты с надписями: "Университет несет ответственность за унижение украинских военных со стороны преподавателей", "Фарион вон из политеха", "Бывших коммунистов не бывает" и прочее.
Студенти університету “Львівська політехніка” вийшли на мітинг і вимагають звільнення професорки Ірини Фаріон pic.twitter.com/KxiQrD9X7x— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 14, 2023
Обновлено: Новости.LIVE сообщают, что к студентам вышел проректор по научно-педагогической работе Олег Давидчак.
Прямая речь Давидчака: "Вы пришли к нам, чтобы донести ваше мнение и мы его слушаем. Так же есть и мнение других преподавателей и других студентов. До сих пор от наших студентов мы не имели негативных отзывов на преподавательницу Фарион, согласно анкетированию".
Предыстория:
- Экс-нардеп Ирина Фарион обвинила военных, в частности бойцов "Азова" и 3-й ОШБр, в том, что они общаются на русском языке. Она заявила, что "не может назвать" их украинцами. Ее высказывания вызвали волну возмущения в обществе.
- Кроме того, позже Фарион также опубликовала сообщение в своих соцсетях, в котором заявила, что "воевать за Украину - это не заслуга, а обязанность", а также назвала русскоязычных защитников "москворотыми".
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в соответствующие органы после высказывания языковеда и экс-депутата "по проверке указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования".
- Позже Фарион опубликовала в своих соцсетях письмо проукраинского студента из оккупированного Крыма, в котором он выражал ей поддержку. Вскоре к студенту пришли российские спецслужбы, ведь Фарион не скрыла его имя, фамилию, город проживания и место учебы. Она отказалась скрыть его данные, даже когда об этом просили ее читатели.
Когда студента схватили оккупанты, языковед не извинилась, а сказала, что "не может знать, откуда эти люди", хотя место жительства студента было указано в его письме.