Rheinmetall надасть Україні 25 танків Leopard 1A5 наступного року

Німецький зброєбудівний концерн Rheinmetall планує у 2024 році поставити Україні 25 основних бойових танків Leopard 1A5 на замовлення Німеччини.

Джерело: офіційний сайт Rheinmetall, "Європейська правда"

Деталі: За повідомленням концерну, український уряд уклав з Rheinmetall контракт на постачання систем Leopard 1. Угода охоплює 25 основних бойових танків Leopard 1A5, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин (Bergepanzer 2) і два навчальні танки.

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Замовлення, яке фінансує Німеччина і яке становить двозначну суму в мільйони євро, також охоплює навчання, логістику, запчастини, технічне обслуговування та інші допоміжні послуги.

Поставка має відбутись у 2024 році. Наразі системи Leopard 1 проходять капітальний ремонт і готуються до використання на заводах Rheinmetall в Унтерлюсі і Касселі.

Раніше концерн Rheinmetall отримав завдання поставити Україні загалом вісімдесят бойових машин піхоти Marder. Більшість з них вже перебувають в Україні.

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Rheinmetall готовий поставити ще двадцять БМП Marder, щойно отримає відповідне замовлення.

Наприкінці 2023 – на початку 2024 року Україна також отримає п'ять машин Caracal.

Крім того, за дорученням урядів Нідерландів та Данії, наступного року концерн поставить Україні 14 танків Leopard 2A4.

Окрім техніки, Rheinmetall допомагає українським збройним силам боєприпасами, безпілотниками, медичним обладнанням тощо.

Нагадаємо: 14 листопада Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, що охоплює різноманітне обладнання – від танків до захисних окулярів.