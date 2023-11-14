Rheinmetall предоставит Украине 25 танков Leopard 1A5 в следующем году

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует в 2024 году поставить Украине 25 основных боевых танков Leopard 1A5 по заказу Германии.

Источник: официальный сайт Rheinmetall, "Европейская правда"

Детали: По сообщению концерна, украинское правительство заключило с Rheinmetall контракт на поставку систем Leopard 1. Соглашение охватывает 25 основных боевых танков Leopard 1A5, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин (Bergepanzer 2) и два учебных танка.

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Заказ, который финансирует Германия и который составляет двузначную сумму в миллионы евро, также охватывает обучение, логистику, запчасти, техническое обслуживание и другие вспомогательные услуги.

Поставка должна состояться в 2024 году. Сейчас системы Leopard 1 проходят капитальный ремонт и готовятся к использованию на заводах Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе.

Ранее концерн Rheinmetall получил задание поставить Украине в целом восемьдесят боевых машин пехоты Marder. Большинство из них уже находятся в Украине.

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Rheinmetall готов поставить еще двадцать БМП Marder, как только получит соответствующий заказ.

В конце 2023 – начале 2024 года Украина также получит пять машин Caracal.

Кроме того, по поручению правительств Нидерландов и Дании, в следующем году концерн поставит Украине 14 танков Leopard 2A4.

Кроме техники, Rheinmetall помогает украинским вооруженным силам боеприпасами, беспилотниками, медицинским оборудованием.

Напомним: 14 ноября Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, который охватывает разнообразное оборудование – от танков до защитных очков.