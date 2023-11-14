Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Rheinmetall предоставит Украине 25 танков Leopard 1A5 в следующем году

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 14 ноября 2023, 14:14
Rheinmetall предоставит Украине 25 танков Leopard 1A5 в следующем году
Leopard 1A5, rheinmetall.com

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall планирует в 2024 году поставить Украине 25 основных боевых танков Leopard 1A5 по заказу Германии.

Источник: официальный сайт Rheinmetall, "Европейская правда"

Детали: По сообщению концерна, украинское правительство заключило с Rheinmetall контракт на поставку систем Leopard 1. Соглашение охватывает 25 основных боевых танков Leopard 1A5, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин (Bergepanzer 2) и два учебных танка.

Реклама:

Заказ, который финансирует Германия и который составляет двузначную сумму в миллионы евро, также охватывает обучение, логистику, запчасти, техническое обслуживание и другие вспомогательные услуги.

Поставка должна состояться в 2024 году. Сейчас системы Leopard 1 проходят капитальный ремонт и готовятся к использованию на заводах Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе.

Ранее концерн Rheinmetall получил задание поставить Украине в целом восемьдесят боевых машин пехоты Marder. Большинство из них уже находятся в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Rheinmetall готов поставить еще двадцать БМП Marder, как только получит соответствующий заказ.

В конце 2023 – начале 2024 года Украина также получит пять машин Caracal.

Кроме того, по поручению правительств Нидерландов и Дании, в следующем году концерн поставит Украине 14 танков Leopard 2A4.

Кроме техники, Rheinmetall помогает украинским вооруженным силам боеприпасами, беспилотниками, медицинским оборудованием.

Напомним: 14 ноября Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, который охватывает разнообразное оборудование – от танков до защитных очков.

Темы: танкиоружиеГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Зеленский: Нам надо думать, как провести выборы, но сейчас закон запрещает

В понедельник на дорогах Украины гололедица, на севере сильные морозы

Все новости...
Нацгвардейцы взяли в плен четырех россиян на Запорожском направлении
Из-за взлета МиГа по всей Украине объявили тревогу
Писториус подтвердил, что ЕС не успеет поставить Украине обещанный миллион снарядов
В Крыму не будет "гуляний" на Новый год, а часть РФ оставили без фейерверков из-за войны
Последние новости
02:43
В Германии на выходных 1,4 млн человек вышли на демонстрации против ультраправой партии "АдГ"
02:06
США, Египет и Катар имеют план прекращения войны в Секторе Газа
01:21
Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией
00:53
обновляетсяРоссияне запускали "Шахеды" с юга
00:26
Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"
23:39
В Батуми эвакуировали наибольшие ТРЦ, вероятно из-за "заминирования"
23:05
В Monobank снова заявили о мощных DDoS-атаках
22:54
Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании
22:42
Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу
22:00
фотоВ Донецке на рынке из-за обстрела погибли люди, Силы обороны заявили о непричастности
Все новости...
Реклама: