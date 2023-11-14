Через зліт МіГа по всій Україні оголошували тривогу: тривала 2 години 40 хвилин

На всій території України у вівторок 14 листопада оголоушували повітряну тривогу через зліт в РФ потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала приблизно 2 години 40 хвилин.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в Telegram

Дослівно ПС: "Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МиГ-31К ПКС РФ".

Реклама:

Нагадаємо: Перебування потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал" у повітрі означає загрозу удару для всієї території України. Тому по всій країні оголошується повітряна тривога.

Оновлено: О 17.21 пролунав відбій.

Нагадаємо: У Повітряних силах пов’язують тривале перебування російських винищувачів МіГ-31К у повітрі із відпрацюванням дозаправки в повітрі.