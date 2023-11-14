Из-за взлета МиГа по всей Украине объявили тревогу: длилась 2 часа 40 минут

На всей территории Украины во вторник 14 ноября объявляли воздушную тревогу из-за взлета в РФ потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась около 2 часов 40 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Дословно ВС: "Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К ВКС РФ".

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Напомним: Пребывание потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал" в воздухе означает угрозу удара для всей территории Украины. Поэтому по всей стране объявляется воздушная тревога.

Обновлено: В 17.21 прозвучал отбой.

Напомним: В Воздушных силах связывают длительное пребывание российских истребителей МиГ-31К в воздухе с отработкой дозаправки в воздухе.