Ігнат про політ російського МіГа 14 листопада: було дві дозаправки в повітрі

За даними Повітряних сил, під час польоту 14 листопада російський винищувач МіГ-31К двічі дозаправлявся в повітрі.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Ми Україна"

Пряма мова: "Це не рекорд (тривоги), минулого разу було 3,5 години. Маємо нові реалії, почали вони проводити такі речі як дозаправка. Цього разу їх було аж дві в повітрі".

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Деталі: При цьому речник Повітряних сил закликав не нехтувати сигналами тривоги і залишатись в укриттях до відбою.

Що передувало: В Україні оголошували масштабну тривогу через зліт потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала 2 години 40 хвилин.