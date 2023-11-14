Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ігнат про політ російського МіГа 14 листопада: було дві дозаправки в повітрі

Валентина РоманенкоВівторок, 14 листопада 2023, 18:32
Ігнат про політ російського МіГа 14 листопада: було дві дозаправки в повітрі
МіГ-31К. фото Getty Images

За даними Повітряних сил, під час польоту 14 листопада російський винищувач МіГ-31К двічі дозаправлявся в повітрі.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Ми Україна"

Пряма мова: "Це не рекорд (тривоги), минулого разу було 3,5 години. Маємо нові реалії, почали вони проводити такі речі як дозаправка. Цього разу їх було аж дві в повітрі".

Реклама:

Деталі: При цьому речник Повітряних сил закликав не нехтувати сигналами тривоги і залишатись в укриттях до відбою.

Що передувало: В Україні оголошували масштабну тривогу через зліт потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала 2 години 40 хвилин.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

мапаISW зафіксував просування російських військ вулицями Авдіївки

Лавров по дорозі в Нью Йорк облітав недружні країни – РосЗМІ

Пріцкер вважає, що економічна стійкість є основою перемоги над Росією

Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"

Українець Довбик за 6 хвилин оформив хет-трик у Чемпіонаті Іспанії

Конкурент Трампа від республіканців зняв свою кандидатуру на його користь

Усі новини...
повітряна тривога
Через зліт МіГа по всій Україні оголошували тривогу: тривала 2 години 40 хвилин
Ударні БпЛА цієї ночі долетіли на захід
В Україні оголошували тривогу через загрозу ракетних ударів
Останні новини
05:18
мапаISW зафіксував просування російських військ вулицями Авдіївки
04:44
Росія активізує відносини з КНДР, щоб закупити більше артснарядів – ISW
04:00
Лавров по дорозі в Нью Йорк облітав недружні країни – РосЗМІ
03:37
ISW: Російська ППО в Ленінградській області створена для захисту від НАТО, а не атак з півдня
02:43
У Німеччині на вихідних 1,4 млн людей вийшли на демонстрації проти ультраправої партії "АдН"
02:06
США, Єгипет та Катар мають план припинення війни в Секторі Гази
01:21
Пріцкер вважає, що економічна стійкість є основою перемоги над Росією
00:53
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з півдня
00:26
Міністр оборони Британії: Європі треба "активізуватись"
23:39
У Батумі евакуювали найбільші ТРЦ, ймовірно через "замінування"
Усі новини...
Реклама: