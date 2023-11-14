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Игнат о полете российского МиГа 14 ноября: было две дозаправки в воздухе

Валентина РоманенкоВторник, 14 ноября 2023, 18:32
Игнат о полете российского МиГа 14 ноября: было две дозаправки в воздухе
МиГ-31К. фото Getty Images

По данным Воздушных сил, во время полета 14 ноября российский истребитель МиГ-31К дважды дозаправлялся в воздухе.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телеканала "Мы Украина"

Прямая речь: "Это не рекорд (тревоги), в прошлый раз было 3,5 часа. Есть новые реалии, начали они проводить такие вещи как дозаправка. На этот раз их было аж две в воздухе".

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Детали: При этом спикер Воздушных сил призвал не пренебрегать сигналами тревоги и оставаться в укрытиях до отбоя.

Что предшествовало: В Украине объявляли масштабную тревогу из-за взлета потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась 2 часа 40 минут.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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