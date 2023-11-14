Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Під Авдіївкою Сили оборони збили російський Су-25

Валентина РоманенкоВівторок, 14 листопада 2023, 20:10
Під Авдіївкою Сили оборони збили російський Су-25
ілюстративне фото

14 листопада на Авдіївському напрямку Сили оборони збили черговий російський літак.

Джерело: речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в коментарі "Українській правді"

Деталі: У вівторок українські захисники знищили штурмовик Су-25. Зброя, з якої було уражено повітряну ціль ворога наразі не уточнюється.

Реклама:

Речник ОСУВ "Таврія" додав, що це вже 8-мий знищений літак противника на Авдіївському напрямку від початку активізації його штурмових дій, тобто від 10 жовтня 2023 року.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

оновленоКабмін зібрався позапланово і відкликав законопроєкт щодо мобілізації – джерела

Сійярто анонсував зустріч з Кулебою в Ужгороді, в МЗС підтвердили

Розмінування Чорного моря: Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду

Нардепи повертають уряду законопроєкт про мобілізацію

У Шмигаля відреагували на протокол НАЗК: Прем’єр не розголошував жодної інформації

Усі новини...
Ігнат про політ російського МіГа 14 листопада: було дві дозаправки в повітрі
Авіація Сил оборони 10 разів завдала ударів по російських цілях – Генштаб
В уряді Словаччини заявили, що не дадуть Україні зброю
Залужний та командувачі обговорили "пошук технологічних рішень" з французьким колегою
Останні новини
18:04
"Енергоатом" зареєстрували як акціонерне товариство
17:50
Росіяни готуються знову наступати на Сіверському напрямку – Сирський
17:27
Нацбанк торік отримав майже мільярд за кредитами рефінансування збанкрутілих банків
17:20
відеоПерегони на льоду: поліція наздоганяла п'яного порушника, який наїхав на патрульного
17:15
З ефірів українських радіо повністю зникли російськомовні пісні – мовний омбудсмен
17:00
Імпорт військових компонентів у Росію майже не скоротився
16:48
фотоЗеленський відвідує Латвію
16:40
НАБУ та САП викрили схему розкрадання держелектроенергії компанією, пов’язаною з Коломойським
16:34
В Росії заявили, що український дрон вразив їхній об'єкт електропостачання
16:26
Померла українська художниця-монументалістка Оксана Грудзинська
Усі новини...
Реклама: