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Под Авдеевкой Силы обороны сбили российский Су-25

Валентина РоманенкоВторник, 14 ноября 2023, 20:10
Под Авдеевкой Силы обороны сбили российский Су-25
иллюстративное фото

14 ноября на Авдеевском направлении Силы обороны сбили очередной российский самолет.

Источник: спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Александр Штупун в комментарии "Украинской правде"

Детали: Во вторник украинские защитники уничтожили штурмовик Су-25. Оружие, из которого была поражена воздушная цель врага пока не уточняется.

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Спикер ОСУВ "Таврия" добавил, что это уже 8-мой уничтоженный самолет противника на Авдеевском направлении с начала активизации его штурмовых действий, то есть с 10 октября 2023 года.

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