ЄС погодив 22 пріоритети розвитку своєї оборони, враховуючи досвід війни РФ проти України
Європейське оборонне агентство (EDA) окреслило 22 пріоритети для розвитку європейської оборони на основі досвіду, отриманого під час повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення агентства
Деталі: Як підкреслює EDA, пріоритети відображають військові реалії, що спостерігаються в Україні, сприяють оборонним цілям ЄС і покликані "привести до реалізації конкретних проєктів" на тлі постійного недофінансування та недостатньої європейської співпраці у сфері оборони.
Двадцять два пріоритети оборонної політики ЄС містять чотирнадцять пріоритетів у п'яти військових сферах і вісім пріоритетів, пов'язаних зі стратегічними силами і засобами посилення.
Серед них згадується заклик до мобільних і технологічно сумісних сухопутних сил, необхідність інтегрованої протиповітряної і протиракетної оборони, модернізація і розвиток бойових танків, бойових машин піхоти і бронетранспортерів, а також засоби протидії дронам.
EDA окремо підкреслює, що повномасштабна війна проти України підкреслює нагальну потребу покращити військову мобільність сил у ЄС і за його межами, а також покласти край нестачі засобів військової розвідки, зокрема й із застосуванням дронів.
Пріоритети також стосуються посилення оперативної сумісності та покращення спільного реагування між цивільними і військовими службами в контексті запобігання атак на підводну інфраструктуру.
Як відомо, ЄС не встигає виконати свій план із постачання 1 млн артснарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель говорив, що на зустрічі з міністрами оборони країн-членів у вівторок дослідять ситуацію з виробництвом боєприпасів для підтримки України та способи збільшити поставки.