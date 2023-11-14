Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС погодив 22 пріоритети розвитку своєї оборони, враховуючи досвід війни РФ проти України

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 14 листопада 2023, 23:41
ЄС погодив 22 пріоритети розвитку своєї оборони, враховуючи досвід війни РФ проти України
ілюстративне фото - getty images

Європейське оборонне агентство (EDA) окреслило 22 пріоритети для розвитку європейської оборони на основі досвіду, отриманого під час повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення агентства

Деталі: Як підкреслює EDA, пріоритети відображають військові реалії, що спостерігаються в Україні, сприяють оборонним цілям ЄС і покликані "привести до реалізації конкретних проєктів" на тлі постійного недофінансування та недостатньої європейської співпраці у сфері оборони.

Реклама:

Двадцять два пріоритети оборонної політики ЄС містять чотирнадцять пріоритетів у п'яти військових сферах і вісім пріоритетів, пов'язаних зі стратегічними силами і засобами посилення.

Серед них згадується заклик до мобільних і технологічно сумісних сухопутних сил, необхідність інтегрованої протиповітряної і протиракетної оборони, модернізація і розвиток бойових танків, бойових машин піхоти і бронетранспортерів, а також засоби протидії дронам.

EDA окремо підкреслює, що повномасштабна війна проти України підкреслює нагальну потребу покращити військову мобільність сил у ЄС і за його межами, а також покласти край нестачі засобів військової розвідки, зокрема й із застосуванням дронів.

ВІДЕО ДНЯ

Пріоритети також стосуються посилення оперативної сумісності та покращення спільного реагування між цивільними і військовими службами в контексті запобігання атак на підводну інфраструктуру.

Як відомо, ЄС не встигає виконати свій план із постачання 1 млн артснарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель говорив, що на зустрічі з міністрами оборони країн-членів у вівторок дослідять ситуацію з виробництвом боєприпасів для підтримки України та способи збільшити поставки.

Теми: ЄСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

оновленоКабмін зібрався позапланово і відкликав законопроєкт щодо мобілізації – джерела

Сійярто анонсував зустріч з Кулебою в Ужгороді, в МЗС підтвердили

Розмінування Чорного моря: Туреччина, Болгарія і Румунія підписали угоду

Нардепи повертають уряду законопроєкт про мобілізацію

У Шмигаля відреагували на протокол НАЗК: Прем’єр не розголошував жодної інформації

Усі новини...
ЄС
ЄС виділить 110 млн євро гумдопомоги для українців
Боррель розповів про перспективи мільйона боєприпасів для України
Голова Євроради починає консультації з лідерами ЄС про стратегію на наступні роки
Останні новини
18:04
"Енергоатом" зареєстрували як акціонерне товариство
17:50
Росіяни готуються знову наступати на Сіверському напрямку – Сирський
17:27
Нацбанк торік отримав майже мільярд за кредитами рефінансування збанкрутілих банків
17:20
відеоПерегони на льоду: поліція наздоганяла п'яного порушника, який наїхав на патрульного
17:15
З ефірів українських радіо повністю зникли російськомовні пісні – мовний омбудсмен
17:00
Імпорт військових компонентів у Росію майже не скоротився
16:48
фотоЗеленський відвідує Латвію
16:40
НАБУ та САП викрили схему розкрадання держелектроенергії компанією, пов’язаною з Коломойським
16:34
В Росії заявили, що український дрон вразив їхній об'єкт електропостачання
16:26
Померла українська художниця-монументалістка Оксана Грудзинська
Усі новини...
Реклама: