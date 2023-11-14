Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС согласовал 22 приоритета развития своей обороны, учитывая опыт войны РФ против Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 14 ноября 2023, 23:41
ЕС согласовал 22 приоритета развития своей обороны, учитывая опыт войны РФ против Украины
иллюстративное фото - getty images

Европейское оборонное агентство (EDA) очертило 22 приоритета для развития европейской обороны на основе опыта, полученного в ходе полномасштабного российского вторжения в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение агентства

Детали: Как подчеркивает EDA. приоритеты отражают военные реалии, наблюдаемые в Украине, способствуют оборонным целям ЕС и призваны "привести к реализации конкретных проектов" на фоне постоянного недофинансирования и недостаточного европейского сотрудничества в сфере обороны.

Реклама:

Двадцать два приоритета оборонной политики ЕС содержат четырнадцать приоритетов в пяти военных сферах и восемь приоритетов, связанных со стратегическими силами и средствами усиления.

Среди них упоминается призыв к мобильным и технологически совместимым сухопутным силам, необходимость интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, модернизация и развитие боевых танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также средства противодействия дронам.

EDA отдельно подчеркивает, что полномасштабная война против Украины подчеркивает насущную необходимость улучшить военную мобильность сил в ЕС и за его пределами, а также положить конец недостатку средств военной разведки, в том числе и с применением дронов.

ВИДЕО ДНЯ

Приоритеты также касаются усиления оперативной совместимости и улучшения совместного реагирования между гражданскими и военными службами в контексте предотвращения атак на подводную инфраструктуру.

Как известно, ЕС не успевает выполнить свой план по поставке 1 млн артснарядов в Украину до марта 2024 года из-за состояния оборонного производства и бюрократических преград.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель говорил, что на встрече с министрами обороны стран-членов во вторник исследуют ситуацию с производством боеприпасов для поддержки Украины и способы увеличить поставки.

Темы: ЕСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаISW зафиксировал продвижение российских войск по улицам Авдеевки

Лавров по дороге в Нью-Йорк облетал недружественные страны – РосСМИ

Прицкер считает, что экономическая устойчивость является основой победы над Россией

Министр обороны Британии: Европе надо "активизироваться"

Украинец Довбик за 6 минут оформил хет-трик в Чемпионате Испании

Конкурент Трампа от республиканцев снял свою кандидатуру в его пользу

Все новости...
ЕС
ЕС выделит 110 млн евро гумпомощи для украинцев
Боррель рассказал о перспективах миллиона боеприпасов для Украины
Глава Евросовета начинает консультации с лидерами ЕС о стратегии на следующие годы
Последние новости
08:13
ВСУ за сутки уничтожили 830 оккупантов и 21 артсистему россиян
07:58
Днепропетровщина: обломки "Шахеда" вызвали пожар на территории предприятия
07:48
WP: США готовятся к длительной кампании против хуситов
07:18
Россияне активнее всего наступали на Авдеевском направлении − Генштаб
06:50
ПВО ночью уничтожила восемь из восьми запущенных из России "Шахедов"
06:18
Тайвань обнаружил шесть китайских воздушных шаров
05:18
картаISW зафиксировал продвижение российских войск по улицам Авдеевки
04:44
Россия активизирует отношения с КНДР, чтобы закупить больше артснарядов – ISW
04:00
Лавров по дороге в Нью-Йорк облетал недружественные страны – РосСМИ
03:37
ISW: Российская ПВО в Ленинградской области создана для защиты от НАТО, а не атак с юга
Все новости...
Реклама: