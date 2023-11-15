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Сі Цзіньпін прибув у Сан-Франциско

Олена ІвашківСереда, 15 листопада 2023, 02:44
Сі Цзіньпін прибув у Сан-Франциско
Кортеж Сі Цзіньпіня, фото the san francisco standard

Президент Китаю Сі Цзіньпін розпочав свій перший за шість років візит до Сполучених Штатів у вівторок.

Джерело: Reuters

Деталі: Він має зустрітися з президентом США Джо Байденом у Сан-Франциско в середу вранці, а потім відвідати щорічний саміт форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

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Його зустріч із Байденом стане першою особистою зустріччю між лідерами США та Китаю за рік, і офіційні особи США назвали її можливістю зменшити тертя в тому, що багато хто вважає найнебезпечнішим суперництвом у світі.

Сі помахав з пасажирських сходів, прикріплених до його літака Air China, а потім спустився, щоб зустріти офіційних осіб США, які чекали на злітній смузі, включаючи міністра фінансів США Джанет Єллен і посла США в Китаї Ніколаса Бернса.

Потім він сів у свій китайський лімузин Hongqi, або "Червоний прапор", і виїхав з аеропорту в місто, де очікуються демонстрації як за, так і проти його візиту.

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Менш ніж за дві години до цього Блінкен звернувся до членів АТЕС і підкреслив, що США вірять у "регіон, де економіки вільні обирати власний шлях... де товари, ідеї, люди переміщуються законно та вільно".

Блінкен не згадав Китай у своїх коментарях, але його мова повторила риторику США останніх років, у якій Вашингтон звинувачував Китай у залякуванні менших країн Індо-Тихоокеанського регіону та спробах підірвати існуючий "заснований на правилах" порядок.

Передісторія: 

  • Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на борту Air Force One у вівторок 14 листопада заявив, що Китай міг би зіграти певну роль, допомагаючи США підтримувати Україну, а також сприяти просуванню бачення президента України Володимира Зеленського стосовно справедливого миру в Україні.

Теми: СШАКитай
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