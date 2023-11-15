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Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско

Алена ИвашкивСреда, 15 ноября 2023, 02:44
Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско
Кортеж Си Цзиньпиня, фото the san francisco standard

Президент Китая Си Цзиньпин начал свой первый за шесть лет визит в Соединенные Штаты во вторник.

Источник: Reuters

Детали: Он должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско в среду утром, а затем посетить ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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Его встреча с Байденом станет первой личной встречей между лидерами США и Китая за год, и официальные лица США назвали ее возможностью уменьшить трения в том, что многие считают самым опасным соперничеством в мире.

Си помахал с пассажирской лестницы, прикрепленной к его самолету Air China, а затем спустился, чтобы встретить официальных лиц США, ожидавших на взлетной полосе, включая министра финансов США Джанет Йеллен и посла США в Китае Николаса Бернса.

Затем он сел в свой китайский лимузин Hongqi, или "Красный флаг", и выехал из аэропорта в город, где ожидаются демонстрации как за, так и против его визита.

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Менее чем за два часа до этого Блинкен обратился к членам АТЭС и подчеркнул, что США верят в "регион, где экономики свободны выбирать собственный путь... где товары, идеи, люди перемещаются законно и свободно".

Блинкен не упомянул Китай в своих комментариях, но его речь повторила риторику США последних лет, в которой Вашингтон обвинял Китай в запугивании меньших стран Индо-Тихоокеанского региона и попытках подорвать существующий "основанный на правилах" порядок.

Предыстория:

  • Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на борту Air Force One во вторник, 14 ноября, заявил, что Китай мог бы сыграть определенную роль, помогая США поддерживать Украину, а также способствовать продвижению видения президента Украины Владимира Зеленского относительно справедливого мира в Украине.

Темы: СШАКитай
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