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Українські війська просунулися на лівому березі Херсонщини та в районі Вербового – ISW

Олена ІвашківСереда, 15 листопада 2023, 04:28
Українські війська просунулися на лівому березі Херсонщини та в районі Вербового – ISW
Українські військові на полі бою, фото Генштабу ЗСУ

14 листопада українські війська просунулися на лівому березі Херсонської області та на північний захід від Вербового у Запорізькій області.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: 14 листопада українські війська продовжили бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області та підтвердили наступ. 

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На геолокаційних кадрах, опублікованих 13 листопада, видно, що українські війська просунулися до Кринок (30 км на північний схід від Херсона, 2 км від річки Дніпро та приблизно 3,6 км на північ від траси Е-58).

 

На заході Запорізької області українські війська 14 листопада також провели наступальні дії та підтвердили наступ. 

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, що українські війська просувалися на північний захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного).

ВІДЕО ДНЯ
 

Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області).

Декілька російських джерел стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Роботиного, Новофедорівки (15 км на північний схід від Роботиного) та на північ і північний захід від Вербового. 

Теми: ISWХерсонська областьЗапорізька область
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