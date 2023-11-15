Украинские войска продвинулись на левом берегу Херсонской области и в районе Вербового – ISW

14 ноября украинские войска продвинулись на левом берегу Херсонской области и на северо-запад от Вербового в Запорожской области.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: 14 ноября украинские войска продолжили боевые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области и подтвердили наступление.

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На геолокационных кадрах, опубликованных 13 ноября, видно, что украинские войска продвинулись до Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона, 2 км от реки Днепр и примерно 3,6 км к северу от трассы Е-58).

На западе Запорожской области украинские войска 14 ноября также провели наступательные действия и подтвердили наступление.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что украинские войска продвигались на северо-запад от Вербового (10 км к востоку от Роботино).

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Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области).

Несколько российских источников утверждали, что российские силы отбили украинские атаки вблизи Роботино, Новофедоровки (15 км к северо-востоку от Роботино) и к северу и северо-западу от Вербового.