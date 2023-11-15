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Украинские войска продвинулись на левом берегу Херсонской области и в районе Вербового – ISW

Алена ИвашкивСреда, 15 ноября 2023, 04:28
Украинские войска продвинулись на левом берегу Херсонской области и в районе Вербового – ISW
Украинские военные на поле боя, фото Генштаба ВСУ

14 ноября украинские войска продвинулись на левом берегу Херсонской области и на северо-запад от Вербового в Запорожской области.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: 14 ноября украинские войска продолжили боевые действия на восточном (левом) берегу Херсонской области и подтвердили наступление. 

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На геолокационных кадрах, опубликованных 13 ноября, видно, что украинские войска продвинулись до Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона, 2 км от реки Днепр и примерно 3,6 км к северу от трассы Е-58).

На западе Запорожской области украинские войска 14 ноября также провели наступательные действия и подтвердили наступление. 

Геолокационные кадры, опубликованные 14 ноября, показывают, что украинские войска продвигались на северо-запад от Вербового (10 км к востоку от Роботино).

ВИДЕО ДНЯ

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области).

Несколько российских источников утверждали, что российские силы отбили украинские атаки вблизи Роботино, Новофедоровки (15 км к северо-востоку от Роботино) и к северу и северо-западу от Вербового.

Темы: ISWХерсонская областьЗапорожская область
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