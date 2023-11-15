Ракетний удар по Селидовому на Донеччині: щонайменше двоє загиблих

Російські окупанти вночі обстріляли житловий будинок у місті Селидове Донецької області, у результаті чого обвалився під’їзд, двоє людей загинули, кілька мешканців дістали поранення, під завалами шукають людей.

Джерело: голова МВС Ігор Клименко у Telegram, Донецька обласна прокуратура у Telegram, пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, пресслужба Міністерства внутрішніх справ

Пряма мова Клименка: "Сьогодні вночі (15 листопада − ред.) ворог завдав ракетного удару по м. Селидове Покровського району на Донеччині. В результаті відбулось руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку.

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Фото ДСНС

На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно під руїнами ще залишається щонайменше одна особа".

Фото ДСНС

Деталі: Поранених чоловіка та жінку доставили до медичного закладу.

фото ДСНС

Також із пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина.

ВІДЕО ДНЯ

Кадри з м. Селидове, де вночі ворог поцілив у багатоповерхівку. Роботи тривають. Відео ДСНС pic.twitter.com/HjT296KTYL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 15, 2023



Аварійно-рятувальні роботи тривають.

У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що окупанти били по місту із зенітно-ракетного комплексу С-300. Загалом завдали 4 ракетні удари по житлових кварталах.

Фото прокуратури

У результаті обвалу багатоквартирного будинку поранення дістали 82-річна жінка та чоловік 56 років. З-під завалів дістали тіло його 85-річної матері.

Фото прокуратури

Загалом під час атаки росіяни пошкодили або вщент зруйнували 20 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, автомобіль й господарську споруду.

Фото прокуратури

Оновлено: У ДСНС близько 15:00 повідомили, що рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї особи. Наразі відомого вже про 2 загиблих, ще 3 особи постраждало. Під завалами ймовірно перебуває 2 людини.

У МВС уточнили, що поліція встановила особу вбитого – це 59-річний місцевий житель. Він мешкав на останньому поверсі зруйнованого чотириповерхового будинку. Інша жертва російської атаки – 85-річна жінка. Троє осіб зазнали поранень: 56-річний чоловік та дві жінки віком 50 і 82 роки.

Рятувально-пошукові роботи тривають.