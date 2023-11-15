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Ракетный удар по Селидовому в Донецкой области: по меньшей мере двое погибших

Ирина Балачук, Татьяна ЛозовенкоСреда, 15 ноября 2023, 15:50
Ракетный удар по Селидовому в Донецкой области: по меньшей мере двое погибших
Фото ГСЧС

Российские оккупанты ночью обстреляли жилой дом в городе Селидово Донецкой области, в результате чего обвалился подъезд, два человека погибли, несколько жителей получили ранения, под завалами ищут людей.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram, Донецкая областная прокуратура в Telegram, пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пресс-служба Министерства внутренних дел

Прямая речь Клименко: "Сегодня ночью (15 ноября − ред.) враг нанес ракетный удар по г. Селидово Покровского района Донецкой области. В результате произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома. 

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Фото ГСЧС

К сожалению, под завалами нашли тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами еще остается по меньшей мере один человек". 

 
Фото ГСЧС

Детали: Раненых мужчину и женщину доставили в медицинское учреждение. 

 
Фото ГСЧС

Также из поврежденной квартиры на 4-м этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок.

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Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что оккупанты били по городу из зенитно-ракетного комплекса С-300. Всего нанесли 4 ракетных удара по жилым кварталам. 

 
Фото прокуратурЫ

В результате обвала многоквартирного дома ранения получили 82-летняя женщина и мужчина 56 лет. Из-под завалов достали тело его 85-летней матери.

 
Фото прокуратурЫ

Всего во время атаки россияне повредили или полностью разрушили 20 частных домов, 6 многоэтажек, автомобиль и хозяйственную постройку. 

 
Фото прокуратурЫ

Обновлено: В ГСЧС около 15:00 сообщили, что спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека. Сейчас известного уже о 2 погибших, еще 3 человека пострадали. Под завалами вероятно находится 2 человека.

В МВД уточнили, что полиция установила личность убитого - это 59-летний местный житель. Он жил на последнем этаже разрушенного четырехэтажного дома. Другая жертва российской атаки - 85-летняя женщина. Три человека получили ранения: 56-летний мужчина и две женщины в возрасте 50 и 82 года.

Спасательно-поисковые работы продолжаются.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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