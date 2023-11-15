Деякі села окупованої лівобережної Херсонщини вже безлюдні

Місцева влада Херсонщини каже, що низка населених пунктів на лівобережній Херсонщині через війну стали безлюдними

Джерело: проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя"

Деталі: Український мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленко повідомив, що зокрема у селі Корсунка вже немає місцевих жителів, зараз там велика кількість розбитої російської техніки.

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"Корсунка вона пуста, після затоплення туди практично ніхто не повернувся", – зазначив Коваленко.

Спустошені села є і в Олешківській громаді, яка також перебуває в російській окупації.

"Це село Підстепне, Кринки, Нечаєве. Не знаю, скільки людей насправді на сьогодні залишилося в Піщанівці. Немає з ким зв’язатися, людей немає", – повідомила начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко.

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За її даними, загалом до громади належать 13 населених пунктів. Наразі там проходить лінія розмежування між ЗСУ і російською армією. Населені пункти, які розташовані у безпосередній близькості до Дніпра, потерпають найбільше.

Пряма мова: "На початок повномасштабного вторгнення Росії Олешківська територіальна громада налічувала майже 40 тисяч населення, на зараз, по дуже умовних підрахунках, там залишилось не більше 9 тисяч. В самих Олешках з 20 тис. населення залишається близько 3 тисяч. По інших деяких населених пунктах жителів можна перерахувати на пальцях однієї або двох рук".

Нагадаємо: Збройні сили України в жовтні-листопаді 2022 року звільнили всю правобережну частину Херсонської області включно з обласним центром. Відтоді прилеглі до Дніпра райони Херсонщини стали обʼєктом майже щоденних обстрілів з боку російських військ, які зберігають контроль над лівобережною частиною області, за винятком невеликої території.