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Некоторые села оккупированной левобережной Херсонщины уже безлюдны

Валентина РоманенкоСреда, 15 ноября 2023, 11:33
Некоторые села оккупированной левобережной Херсонщины уже безлюдны
последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС. фото - ВАДИМ ПЕТРАСЮК

Местные власти Херсонской области говорят, что ряд населенных пунктов на левобережной Херсонщине из-за войны стали безлюдными

Источник: проект Радио Свобода "Новости Приазовья"

Детали: Украинский мэр оккупированной Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что в частности в селе Корсунка уже нет местных жителей, сейчас там большое количество разбитой российской техники.

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"Корсунка она пустая, после затопления туда практически никто не вернулся", - отметил Коваленко.

Опустошенные села есть и в Олешковской общине, которая также находится в российской оккупации.

"Это село Подстепное, Крынки, Нечаево. Не знаю, сколько людей на самом деле на сегодня осталось в Песчановке. Не с кем связаться, людей нет", - сообщила начальница Олешковской ГВА Татьяна Гасаненко.

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По ее данным, всего к общине относятся 13 населенных пунктов. Сейчас там проходит линия разграничения между ВСУ и российской армией. Населенные пункты, расположенные в непосредственной близости к Днепру, страдают больше всего.

Прямая речь: "На начало полномасштабного вторжения России Олешковская территориальная община насчитывала почти 40 тысяч населения, на сейчас, по очень условным подсчетам, там осталось не более 9 тысяч. В самих Олешках из 20 тыс. населения остается около 3 тысяч. По другим некоторым населенным пунктам жителей можно пересчитать на пальцах одной или двух рук".

Напомним: Вооруженные силы Украины в октябре-ноябре 2022 года освободили всю правобережную часть Херсонской области, включая областной центр. С тех пор прилегающие к Днепру районы Херсонщины стали объектом почти ежедневных обстрелов со стороны российских войск, которые сохраняют контроль над левобережной частью области, за исключением небольшой территории.

Темы: Херсонская областьвойна
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