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ЦАХАЛ заявляє, що знищив десятки терористів ХАМАСу минулої ночі в Газі

Ірина БалачукЧетвер, 2 листопада 2023, 10:29
ЦАХАЛ заявляє, що знищив десятки терористів ХАМАСу минулої ночі в Газі
Військові ЦАХАЛу у Газі. Фото пресслужби Армії оборони Ізраїлю з timesofisrael.com

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що сухопутні війська і танки зіткнулися з терористичними осередками ХАМАС на півночі Сектора Гази вночі 2 листопада, у результаті чого були знищені десятки бойовиків.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Повідомляється, що війська піхотної бригади "Голані" вели "тривалі бої" проти терористів ХАМАСу, які випустили ракети, підірвали вибухові пристрої і закидали війська гранатами.

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Війська ЦАХАЛу відбивалися за підтримки артилерійських і танкових обстрілів, а також за допомогою авіаударів і ракетних ударів військово-морського флоту.

"Наприкінці бою десятки терористів були вбиті", − наголосила Армія оборони Ізраїлю.

Повідомляється, що бійці піхотної бригади "Нахаль" також зіткнулися з групою бойовиків ХАМАСу, які відкрили по них вогонь. Для нанесення удару і знищення терористичного осередку армія направила літак.

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Резервісти також направили літак для нанесення удару по протитанковому загону за підтримки військово-морського флоту, повідомляє ЦАХАЛ.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що продовжує завдавати ударів по об'єктах ХАМАСу в Секторі Гази, в тому числі по об'єктах виробництва і зберігання зброї, позиціях запуску протитанкових ракет і позиціях запуску безпілотних літальних апаратів.

Що було раніше: Високопоставлений член ХАМАСу Газі Хамад привітав масштабний напад на Ізраїль 7 жовтня, під час якого масово убивали цивільних осіб, і пообіцяв, що палестинське терористичне угруповання буде повторювати подібні атаки багато разів у майбутньому, поки не знищить Ізраїль.

Також повідомлялося, що ізраїльські війська прорвали передову лінію оборони ХАМАСу на півночі Сектора Гази.

1 листопада міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант повідомив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) має величезні досягнення у своїй наземній операції в Секторі Гази.

Теми: ІзраїльСектор ГазиХАМАСвійна
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