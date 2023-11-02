Ізраїль прорвав передову лінію оборони ХАМАСу у Секторі Гази

Ізраїльські війська прорвали передову лінію оборони ХАМАСу на півночі Сектора Гази.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі каже, що сухопутні сили прорвали передову лінію оборони ХАМАС у північній частині Сектора Гази.

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За його словами, наземна операція просувається за планом.

Пряма мова Хагарі: "Завдяки попередньому плануванню, точним даним розвідки та спільним атакам [з землі, повітря та моря] наші війська прорвали передові лінії оборони ХАМАС на півночі Сектора Гази".

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