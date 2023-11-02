Військових ЗСУ планують забезпечити халяльним і кошерним харчуванням
Державний оператор тилу працюватиме над тим, щоб у військових, які потребують особливого харчування через релігійні погляди, з’явилась халяльна і кошерна їжа.
Джерело: керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова: "Коли я служив, мене не запитали, чи є якісь особливі потреби (щодо харчування – УП). Тому гадаю, що агрегованих даних про те, скільки потрібно халяльної, кошерної і вегетаріанської їжі, напевно, немає.
Але ми маємо говорити не про кількість, а про підхід, про те, що ми поважаємо всіх військовослужбовців: якщо людина мобілізувалася, ми як держава маємо зробити все залежне від нас, щоб забезпечити її потреби.
Відповідно, навіть якщо це кілька сотень або кілька тисяч (військовослужбовців, що потребують специфічної їжі – УП), все одно варто цим займатися. Я не бачу якогось суттєвого здорожчання цієї історії в товарному сенсі".
Деталі: За словами Жумаділова, Державний оператор тилу виступає за те, щоб меню для військовослужбовців розробляли не лише начпроди військових частин, а й дієтологи та нутриціологи, бо це, на його думку, є "більш ефективною практикою".
Нагадаємо:
- Міністерство оборони створило "новий інструмент" для закупівель продуктів Збройним силам - агентство "Державний оператор тилу", яке запрацює на повну з 1 грудня.
- Гендиректором ДП "Державний оператор тилу" призначено Арсена Жумаділова. Він сподівається зробити з агенції ключового оператора тилового забезпечення ЗСУ, з прозорими тендерами, плануванням і перевіркою якості.