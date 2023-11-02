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Військових ЗСУ планують забезпечити халяльним і кошерним харчуванням

Софія Середа, Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 2 листопада 2023, 11:35
Військових ЗСУ планують забезпечити халяльним і кошерним харчуванням
Арсен Жумаділов, ФОТО уп

Державний оператор тилу працюватиме над тим, щоб у військових, які потребують особливого харчування через релігійні погляди, з’явилась халяльна і кошерна їжа. 

Джерело: керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов в інтерв’ю "Українській правді" 

Пряма мова: "Коли я служив, мене не запитали, чи є якісь особливі потреби (щодо харчування – УП). Тому гадаю, що агрегованих даних про те, скільки потрібно халяльної, кошерної і вегетаріанської їжі, напевно, немає.

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Але ми маємо говорити не про кількість, а про підхід, про те, що ми поважаємо всіх військовослужбовців: якщо людина мобілізувалася, ми як держава маємо зробити все залежне від нас, щоб забезпечити її потреби. 

Відповідно, навіть якщо це кілька сотень або кілька тисяч (військовослужбовців, що потребують специфічної їжі – УП), все одно варто цим займатися. Я не бачу якогось суттєвого здорожчання цієї історії в товарному сенсі".

Деталі: За словами Жумаділова, Державний оператор тилу виступає за те, щоб меню для військовослужбовців розробляли не лише начпроди військових частин, а й дієтологи та нутриціологи, бо це, на його думку, є "більш ефективною практикою".

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Нагадаємо: 

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  • Гендиректором ДП "Державний оператор тилу" призначено Арсена Жумаділова. Він сподівається зробити з агенції ключового оператора тилового забезпечення ЗСУ, з прозорими тендерами, плануванням і перевіркою якості.

Теми: Збройні силиМіноборониісламєвреї
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