Військових ЗСУ планують забезпечити халяльним і кошерним харчуванням

Державний оператор тилу працюватиме над тим, щоб у військових, які потребують особливого харчування через релігійні погляди, з’явилась халяльна і кошерна їжа.

Джерело: керівник Державного оператора тилу Арсен Жумаділов в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Коли я служив, мене не запитали, чи є якісь особливі потреби (щодо харчування – УП). Тому гадаю, що агрегованих даних про те, скільки потрібно халяльної, кошерної і вегетаріанської їжі, напевно, немає.

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Але ми маємо говорити не про кількість, а про підхід, про те, що ми поважаємо всіх військовослужбовців: якщо людина мобілізувалася, ми як держава маємо зробити все залежне від нас, щоб забезпечити її потреби.

Відповідно, навіть якщо це кілька сотень або кілька тисяч (військовослужбовців, що потребують специфічної їжі – УП), все одно варто цим займатися. Я не бачу якогось суттєвого здорожчання цієї історії в товарному сенсі".

Деталі: За словами Жумаділова, Державний оператор тилу виступає за те, щоб меню для військовослужбовців розробляли не лише начпроди військових частин, а й дієтологи та нутриціологи, бо це, на його думку, є "більш ефективною практикою".

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