ЦАХАЛ повідомив про знищення командира батальйону ХАМАС
Армія оборони Ізраїлю заявляє, що в результаті нічного авіаудару в Секторі Гази убили командира батальйону ХАМАС "Сабра-Тель аль-Хава" Мустафу Даллула.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: За даними Армії оборони Ізраїлю, Даллул "відігравав ключову роль в управлінні бойовими діями проти сил ЦАХАЛу в Секторі Гази".
Окремо ЦАХАЛ повідомляє, що під час нічних операцій в Секторі Гази винищувачі, бойові вертольоти і артилерія під керівництвом піхотних сил бригади "Нахаль", завдали ударів і вбили кількох терористів ХАМАСу.
Тим часом, під час обшуків у місті Бейт-Ханун на півночі Сектору Гази військовослужбовці 551-ї бригади виявили зброю (автомати, пістолети-кулемети, гранати, вибухові пристрої, РПГ і боєприпаси до них), а також розвідувальні матеріали − карти і засоби зв'язку.
Також вночі ВПС і ВМС завдали ударів по декількох об'єктах ХАМАС в Секторі Гази, в тому числі по будівлях, які використовувалися бойовиками для ведення вогню по наземних військах і позиціях запуску протитанкових ракет, повідомляє ЦАХАЛ.
Передісторія:
- 31 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази.
- 2 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила, що сухопутні війська і танки зіткнулися вночі з терористичними осередками ХАМАС на півночі Сектора Гази, у результаті чого були знищені десятки бойовиків.
- Також повідомлялося, що інженерні війська Армії оборони Ізраїлю розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС в районах Сектора Гази, куди вже увійшли війська ЦАХАЛу; понад 100 тунелів уже зруйновані.
- Пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що уже діє всередині міста Газа й оточує його з кількох боків.
- Раніше високопоставлений член ХАМАСу Газі Хамад привітав масштабний напад на Ізраїль 7 жовтня, під час якого масово убивали цивільних осіб, і пообіцяв, що палестинське терористичне угруповання буде повторювати подібні атаки багато разів у майбутньому, поки не знищить Ізраїль.