ЦАХАЛ повідомив про знищення командира батальйону ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що в результаті нічного авіаудару в Секторі Гази убили командира батальйону ХАМАС "Сабра-Тель аль-Хава" Мустафу Даллула.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: За даними Армії оборони Ізраїлю, Даллул "відігравав ключову роль в управлінні бойовими діями проти сил ЦАХАЛу в Секторі Гази".

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Окремо ЦАХАЛ повідомляє, що під час нічних операцій в Секторі Гази винищувачі, бойові вертольоти і артилерія під керівництвом піхотних сил бригади "Нахаль", завдали ударів і вбили кількох терористів ХАМАСу.

Тим часом, під час обшуків у місті Бейт-Ханун на півночі Сектору Гази військовослужбовці 551-ї бригади виявили зброю (автомати, пістолети-кулемети, гранати, вибухові пристрої, РПГ і боєприпаси до них), а також розвідувальні матеріали − карти і засоби зв'язку.

Фото Армії оборони ізраїлю, опубліковане timesofisrael.com

Також вночі ВПС і ВМС завдали ударів по декількох об'єктах ХАМАС в Секторі Гази, в тому числі по будівлях, які використовувалися бойовиками для ведення вогню по наземних військах і позиціях запуску протитанкових ракет, повідомляє ЦАХАЛ.

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