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Ізраїль почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази – ЦАХАЛ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 31 жовтня 2023, 12:55
Ізраїль почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази – ЦАХАЛ
Ізраїльський командир оглядає тунелі ХАМАС та Ісламського джихаду в лютому 2018 року, ілюстративне фото з The New York Times

Ізраїль заявив, що його війська атакували бойовиків ХАМАС у розгалуженій мережі тунелів під Газою.

Джерело: агентство Reuters із посиланням на пресслужбу Армії оборони Ізраїлю 

Дослівно ЦАХАЛ: "За останню добу об'єднані бойові сили ЦАХАЛ завдали ударів по приблизно 300 цілях, в тому числі по протитанкових ракетних і пускових установках під шахтами, а також по військових об'єктах в підземних тунелях, що належать терористичній організації ХАМАС".

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Деталі: Бойовики відповіли протитанковими ракетами і кулеметним вогнем. ЦАХАЛ додав, що ізраїльські солдати "вбили терористів і скерували повітряні сили для завдання ударів по цілях і інфраструктурі ворога".

Reuters пише, що тунелі є ключовою метою Ізраїлю.

Довідково: Тунелі під Газою використовуються для контрабанди товарів з Єгипту, здійснення нападів на Ізраїль, перевезення людей, зберігання ракет і боєприпасів, а також, як повідомляють ЗМІ, для розміщення командних і контрольних центрів ХАМАС.

Ізраїльські солдати проводять навчання з використанням технології віртуальної реальності для імітації бойових дій у тунелях ХАМАС квітні 2017 року
Ізраїльські солдати проводять навчання з використанням технології віртуальної реальності для імітації бойових дій у тунелях ХАМАС у квітні 2017 року
Bloomberg/Getty Images

Передісторія: 

  • Ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня, коли ХАМАС атакував Ізраїль ракетами.
  • 9 жовтня в Ізраїлі заявили, що повернули під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази. Наразі Ізраїль планує наземний наступ на Сектор Гази, який може тривати три місяці. The New York Times повідомило, що Ізраїлю довелось перенести проведення наземної операції в Секторі Гази.
  • Ізраїльські військові  27 жовтня увійшли в Сектор Гази після інтенсивного обстрілу артилерією і ракетами, випущеними з військових літаків.

Теми: ІзраїльХАМАССектор Газивійна
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