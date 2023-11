Ізраїль почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази – ЦАХАЛ

Ізраїль заявив, що його війська атакували бойовиків ХАМАС у розгалуженій мережі тунелів під Газою.

Джерело: агентство Reuters із посиланням на пресслужбу Армії оборони Ізраїлю

Дослівно ЦАХАЛ: "За останню добу об'єднані бойові сили ЦАХАЛ завдали ударів по приблизно 300 цілях, в тому числі по протитанкових ракетних і пускових установках під шахтами, а також по військових об'єктах в підземних тунелях, що належать терористичній організації ХАМАС".

Деталі: Бойовики відповіли протитанковими ракетами і кулеметним вогнем. ЦАХАЛ додав, що ізраїльські солдати "вбили терористів і скерували повітряні сили для завдання ударів по цілях і інфраструктурі ворога".

Reuters пише, що тунелі є ключовою метою Ізраїлю.

IDF shares new footage of troops operating in the Gaza Strip. The military says troops "are conducting fierce battles against Hamas terrorists deep in the Gaza Strip." It says troops hit Hamas positions, anti-tank guided missile squads, killed dozens of terrorists, and seized… pic.twitter.com/cvmOXr3vVq