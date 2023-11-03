Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нардеп Ніколаєнко підтвердив, що збив на смерть людину, але каже, що не порушував ПДР

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 3 листопада 2023, 13:41
Нардеп Ніколаєнко підтвердив, що збив на смерть людину, але каже, що не порушував ПДР
Андрій Ніколаєнко, фото: Facebook

Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко підтвердив, що під колесами його автомобіля загинула людина, за його словами, він був тверезий і не порушував правил дорожнього руху.

Джерело: Ніколаєнко у Facebook

Пряма мова: "На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм – під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина".

Реклама:

Деталі: За словами нардепа, він був тверезим і не порушував правил дорожнього руху, але трагедії уникнути не вдалося. "Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройду всі необхідні експертизи", - зазначив він.

"Трапилося величезне горе, яке вже не можна ані відмотати назад, ані скасувати. Справжній розпач – це коли ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію. Мої найщиріші співчуття рідним. Не знаю, що ще сказати", - додав Ніколаєнко.

 

Що було раніше: Народний депутата від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко вранці 3 листопада збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на трасі Київ – Чоп у селі Березівка Житомирського району. ДБР почало розслідування обставини цієї смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДТПЖитомир
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
ДТП
Нардеп Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину
ДТП із загиблим на Тернопільщині: ЗМІ пишуть, що син судді виїхав на зустрічну смугу
На Франківщині сталася ДТП з мікроавтобусом: поранені 5 дітей та 2 дорослих
Останні новини
18:16
Єврокомісія запустила три ініціативи для підтримки українських дослідників та інноваторів
17:59
США оголосили про посилення санкцій проти російської нафти
17:58
До 2026 року середні зарплати українців зростуть на третину - прогноз Кабміну
17:51
ППО вдень знищила керовану ракету на Дніпропетровщині
17:40
Україна отримала від ЄС грант на 150 мільйонів євро
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
Усі новини...
Реклама: