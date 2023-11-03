Нардеп Ніколаєнко підтвердив, що збив на смерть людину, але каже, що не порушував ПДР
Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко підтвердив, що під колесами його автомобіля загинула людина, за його словами, він був тверезий і не порушував правил дорожнього руху.
Джерело: Ніколаєнко у Facebook
Пряма мова: "На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм – під колесами автомобіля, яким я керував, загинула людина".
Деталі: За словами нардепа, він був тверезим і не порушував правил дорожнього руху, але трагедії уникнути не вдалося. "Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройду всі необхідні експертизи", - зазначив він.
"Трапилося величезне горе, яке вже не можна ані відмотати назад, ані скасувати. Справжній розпач – це коли ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію. Мої найщиріші співчуття рідним. Не знаю, що ще сказати", - додав Ніколаєнко.
Що було раніше: Народний депутата від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко вранці 3 листопада збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на трасі Київ – Чоп у селі Березівка Житомирського району. ДБР почало розслідування обставини цієї смертельної дорожньо-транспортної пригоди.