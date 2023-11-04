Росіяни готують новий масований штурм Авдіївки – ISW
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, зазначають, що росіяни готуються до "третьої серії великих штурмів під Авдіївкою" і "третього масованого штурму Авдіївки".
Джерело: ISW
Деталі: Російські війська продовжили наступальні операції під Авдіївкою 3 листопада і досягли підтверджених успіхів на північному фланзі Авдіївки.
Геолокаційні кадри, опубліковані 3 листопада, вказують на те, що російські війська просунулися на південний захід від Красногорівки (4 км на північ від Авдіївки) до залізничної лінії на північ від Авдіївки.
Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують протистояти російським наступам поблизу Авдіївки і відбили понад 17 російських атак поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки), Північного (6 км на захід від Авдіївки), Тоненького (7 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).
Пізніше речник Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун заявив, що активних бойових дій поблизу Авдіївки не ведеться, але українські війська очікують "загострення ситуації" в цьому районі.
Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська ведуть інтенсивні обстріли українських позицій в Авдіївці, а на північ і південь від населеного пункту тривають піхотні бої.
Російський "воєнкор" стверджує, що станом на 3 листопада російські війська здійснили невизначене просування на південний схід від Авдіївки.
Крім того, російські джерела стверджували 2 і 3 листопада, що окупанти просунулися на північ і захід від Красногорівки, в напрямку Новокалинового (8 км на північний захід від Бахмута), а також в районі Степового і прорвали українську оборону в районі Веселої (4 км на північний схід від Авдіївки).
Також російські "воєнкори" стверджували, що бої тривають біля Авдіївського коксохімічного заводу, південних і південно-західних околиць Авдіївки та Опитного (4 км на південь від Авдіївки).
Український військовий спостерігач заявив, що російські війська швидко будують фортифікаційні споруди в тилових районах, близьких до районів передбачуваного наступу в районі Авдіївки, щоб мати змогу швидше вводити резерви в бій.
У звіті зазначається, що українські офіційні особи та російські джерела повідомили, що російські війська готуються до третьої серії великих штурмів під Авдіївкою.
Барабаш заявив, що російські сили концентрують живу силу і техніку для третього масованого штурму Авдіївки, і що російські сили, ймовірно, зосередять свої наступальні операції на Авдіївському коксохімічному заводі в північній частині Авдіївки.
Російський "воєнкор" зазначав, що російські війська під Авдіївкою проводять тактичне перегрупування, і так само назвав Авдіївський коксохімічний завод метою потенційних майбутніх російських наступальних операцій.
Барабаш заявив, що російські війська відновлять більш масштабні наступальні операції, коли земля під Авдіївкою висохне після кількох останніх злив.
У той же час російські джерела стверджують, що українські сили контратакували під Авдіївкою 3 листопада, але не просунулися вперед.
Ключові висновки ISW за 3 листопада:
- Російські війська провели помітно більшу серію ударів з безпілотників по всій території України 3 листопада.
- Міністерство оборони США 3 листопада оголосило про нові пакети військової допомоги Україні, спрямовані насамперед на посилення протиповітряної оборони України.
- Російські "воєнкори" продовжували критикувати російське військове командування за нездатність створити довгострокові тренувальні можливості, оскільки воно залишає кваліфікованих командирів і солдатів на фронті, а недосвідчених – для підготовки новобранців і офіцерів.
- Як повідомляється, підрозділи "Вагнера" в Сирії передадуть російські зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С1", які президент Сирії Башар Асад погодився надати підтримуваній Іраном ліванській "Хезболлі".
- Влада Дагестану заявила, що покарає тих, хто братиме участь у майбутніх демонстраціях і організовуватиме їх, на відміну від закликів до поблажливості до учасників антисемітських заворушень 29 жовтня.
- Постійні звернення глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова до чеченських націоналістів, ймовірно, мають на меті зміцнити внутрішню підтримку, не порушуючи при цьому його імідж стійкого прихильника президента Росії Володимира Путіна.
- Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, під Бахмутом, під Авдіївкою, на захід і південний захід від Донецька, під Вугледаром, на кордоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області, а в деяких районах просунулися вперед.
- Пов'язані з Кремлем "воєнкори" почали рекламувати набір до "елітного полку" в Московській області, пропонуючи новобранцям зарплату в один мільйон рублів (близько 10 900 доларів).
- Призначена Кремлем Уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова продовжила спроби дискредитувати інформацію про депортацію Росією українських дітей.