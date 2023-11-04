Умєров прокоментував звільнення Хоренка

Рустем Умєров, фото з його Facebook

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що не пояснюватиме причини звільнення командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка, але той зараз потрібен "на певному напрямку".

Джерело: Умєров у Facebook

Дослівно: "Вчора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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Генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку, він продовжить службу в Міністерстві оборони України.

Додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни — надавати підстави ворогові послаблювати Україну".

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