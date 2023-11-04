Умєров прокоментував звільнення Хоренка
Субота, 4 листопада 2023, 15:35
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що не пояснюватиме причини звільнення командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка, але той зараз потрібен "на певному напрямку".
Джерело: Умєров у Facebook
Дослівно: "Вчора за моїм поданням, як це передбачено законодавством, було ухвалено кадрове рішення щодо командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Реклама:
Генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку, він продовжить службу в Міністерстві оборони України.
Додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни — надавати підстави ворогові послаблювати Україну".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Президент Володимир Зеленський своїм указом від 3 листопада звільнив Хоренка та призначив новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України Сергія Лупанчука.
- У вечірньому зверненні глава держави заявив, що Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки МОУ.
- Однак сам Хоренко заявив, що йому невідомі причини відставки з посади командувача Сил спецоперацій, а подання на його звільнення головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не робив.
- У суботу в Офісі президента заявили, що Володимир Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.