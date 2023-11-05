Командувач Повітряних сил підтвердив знищення новітнього корабля РФ у Керчі

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові потопили один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".

Джерело: Олещук у Telegram

Деталі: В анексованому Криму 4 листопада лунали вибухи, оголошували повітряну тривогу.

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Пізніше Олещук повідомив, що це українські пілоти завдали авіаударів по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Тоді не було відомо достеменно, чи знищений корабель.

Вранці наступного дня Олещук таки підтвердив знищення одного з найновіших російських носіїв "Калібрів".

Пряма мова Олещука: "Підтверджую".

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Нагадаємо: Після вибухів окупанти пів дня заявляли, нібито "частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків".

Лише пізно увечері 4 листопада російське міноборони повідомило, нібито корабель ЧФ РФ, який перебував на суднобудівному заводі в Керчі, "зазнав пошкоджень".