Командувач Повітряних сил підтвердив знищення новітнього корабля РФ у Керчі
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові потопили один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".
Джерело: Олещук у Telegram
Деталі: В анексованому Криму 4 листопада лунали вибухи, оголошували повітряну тривогу.
Пізніше Олещук повідомив, що це українські пілоти завдали авіаударів по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Тоді не було відомо достеменно, чи знищений корабель.
Вранці наступного дня Олещук таки підтвердив знищення одного з найновіших російських носіїв "Калібрів".
Пряма мова Олещука: "Підтверджую".
Нагадаємо: Після вибухів окупанти пів дня заявляли, нібито "частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків".
Лише пізно увечері 4 листопада російське міноборони повідомило, нібито корабель ЧФ РФ, який перебував на суднобудівному заводі в Керчі, "зазнав пошкоджень".