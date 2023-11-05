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NYT: Закиди Зеленського до Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві

Роман ПетренкоНеділя, 5 листопада 2023, 10:19
NYT: Закиди Зеленського до Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві
скриншот з відео ОП

У тому, що Офіс президента в суботу розкритикував головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за останні матеріали, західні ЗМІ вбачають "яскравий публічний докір", який показує розрив між військовим і цивільним керівництвом в Україні.

Джерело: The New York Times

Деталі: Видання відреагувало на те, як заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, коментуючи статтю Залужного в журналі The Economist, заявив, що "військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті".

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Дослівно: "Це був яскравий публічний докір, який сигналізував про розрив між військовим і цивільним керівництвом у й без того непростий для України час.

Розрив між генералом і президентом виникає в той час, коли Україна бореться у військовій та дипломатичній боротьбі. Її операції вздовж зіткнення не дали жодного прогресу, але призвели до великих втрат з обох сторін, і Україна стикається з посиленням російських атак на сході.

Водночас у деяких європейських столицях та серед членів Республіканської партії США зріс скептицизм щодо допомоги Україні"

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Більше деталей: Видання вважає, що ознаки розколу з’явилися в п’ятницю, коли Офіс Зеленського звільнив одного з перших заступників генерала Залужного, командувача Силами спеціальних операцій генерала Віктора Хоренка, не надавши пояснень.

Журналісти пишуть, що американські військові офіцери, які працювали з генералом Хоренком, були здивовані новиною про його усунення та описали робочі стосунки з ним як "тісні та ефективні".

NYT пише, що звільнення Хоренка спантеличило багатьох людей, хоча "у лавах є нарікання з приводу того, що сприймалося як політично орієнтовані рішення щодо стратегії, включаючи початок десантного нападу через річку Дніпро на півдні України, який ще не закріпив плацдарму на контрольованому Росією східному березі річки".

Передісторія

Теми: ЗеленськийЗалужнийвійна
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