З'явилися супутникові знімки пошкодженого російського корабля в Керчі
На знімках Planet Labs за 5 листопада помітно місце ураження на заводі та військове судно, яке також виглядає пошкодженим.
Джерело: капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко у коментарі "Схемам"
Пряма мова Риженка: "За моїми даними на 4 листопада у Керчі на момент вибухів знаходився тільки один корабель, здатний нести ракети класу "Калібр", а саме "Аскольд".
Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу, і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена".
Деталі: Він додав, що "Аскольд" - це малий ракетний корабель 22800 типу "Каракурт", який може нести до 8 ракет "Калібр". Знешкодження такого судна, на думку Риженка, є дуже важливим для безпеки України.
Нагадаємо:
- В анексованому Криму 4 листопада лунали вибухи, оголошували повітряну тривогу.
- Пізніше командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що це українські пілоти завдали авіаударів по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Тоді не було відомо достеменно, чи знищений корабель.
- Після вибухів окупанти пів дня заявляли, нібито "частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків".
- Лише пізно увечері 4 листопада російське міноборони повідомило, нібито корабель ЧФ РФ, який перебував на суднобудівному заводі в Керчі, "зазнав пошкоджень".
- Вранці 5 листопада Олещук підтвердив, що українські військові потопили один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".