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З'явилися супутникові знімки пошкодженого російського корабля в Керчі

Роман ПетренкоНеділя, 5 листопада 2023, 13:37
З'явилися супутникові знімки пошкодженого російського корабля в Керчі
"схеми"

На знімках Planet Labs за 5 листопада помітно місце ураження на заводі та військове судно, яке також виглядає пошкодженим.

Джерело: капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко у коментарі "Схемам"

Пряма мова Риженка: "За моїми даними на 4 листопада у Керчі на момент вибухів знаходився тільки один корабель, здатний нести ракети класу "Калібр", а саме "Аскольд".

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Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу, і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена".

 

Деталі: Він додав, що "Аскольд" - це малий ракетний корабель 22800 типу "Каракурт", який може нести до 8 ракет "Калібр". Знешкодження такого судна, на думку Риженка, є дуже важливим для безпеки України.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • В анексованому Криму 4 листопада лунали вибухи, оголошували повітряну тривогу.
  • Пізніше командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що це українські пілоти завдали авіаударів по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі. Тоді не було відомо достеменно, чи знищений корабель.
  • Після вибухів окупанти пів дня заявляли, нібито "частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків".
  • Лише пізно увечері 4 листопада російське міноборони повідомило, нібито корабель ЧФ РФ, який перебував на суднобудівному заводі в Керчі, "зазнав пошкоджень".
  • Вранці 5 листопада Олещук підтвердив, що українські військові потопили один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".

Теми: КерчкорабліобстрілЗбройні сили
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