З'явилися супутникові знімки пошкодженого російського корабля в Керчі

На знімках Planet Labs за 5 листопада помітно місце ураження на заводі та військове судно, яке також виглядає пошкодженим.

Джерело: капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко у коментарі "Схемам"

Пряма мова Риженка: "За моїми даними на 4 листопада у Керчі на момент вибухів знаходився тільки один корабель, здатний нести ракети класу "Калібр", а саме "Аскольд".

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Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу, і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена".

Деталі: Він додав, що "Аскольд" - це малий ракетний корабель 22800 типу "Каракурт", який може нести до 8 ракет "Калібр". Знешкодження такого судна, на думку Риженка, є дуже важливим для безпеки України.

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