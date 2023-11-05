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Зеленський про 128-му бригаду: Трагедії можна було уникнути

Катерина ТищенкоНеділя, 5 листопада 2023, 18:18
Зеленський про 128-му бригаду: Трагедії можна було уникнути
Володимир Зеленський у зверненні 5 листопада, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що трагедії з масовою загибеллю воїнів 128-ї гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області можна було уникнути.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Передусім щодо російського удару по воїнах 128-ї гірсько-штурмової бригади, який стався у Запорізькій області.

Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих воїнів! Це трагедія, якої можна було уникнути.

Міністр оборони Умєров доповів мені про заходи, яких вжито, щоб зʼясувати всі обставини того, що сталося, хто конкретно та які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження. Триває відповідне розслідування.

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Головне – встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій – у зоні дострілу та аеророзвідки ворога – знає, як треба поводитися під відкритим небом, як дбати про безпеку".

Деталі: Президент наголосив, що зараз розслідування має дати рідним загиблих воїнів і суспільству чесні відповіді, як сталася трагедія та чиї розпорядження були неправильними.

Передісторія:

  • Росія, за даними джерел УП, вдарила по скупченню військових 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у прифронтовому селі Запорізької області о 10 ранку 3 листопада. Може йтися про більш ніж 20 загиблих. Військових, імовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії.
  • Міністр оборони Рустем Умєров увечері 4 листопада доручив Головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії.
  • У Закарпатській області оголосили триденну жалобу через масову загибель бійців 128 бригади, по яких влучила Росія ймовірно під час святкового нагородження.

Теми: ЗеленськийЗбройні сили
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