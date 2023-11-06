В Одесі пошкоджена будівля художнього музею – Труханов
Через російську атаку 5 листопада в Одесі була пошкоджена будівля художнього музею.
Джерело: міський голова Одеси Геннадій Труханов, Суспільне
Пряма мова Труханова: "Трохи туди, трохи сюди і могли б ми позбутися багатьох наших зразків, експонатів, дуже відомих на весь світ. На щастя, цього не сталося.
Зранку буде працювати наша районна адміністрація, оформляти документи для допомоги всім, хто тут постраждав.
Постраждала покрівля житлового будинку, зробимо обстеження і будемо відновлювати, тому що йдемо в зиму.
Зараз ситуація не проста, тому що пошкоджений водовід, досить високого тиску.
Ситуація контрольована, але треба буде такого дуже досконалого вивчення, щоб ми були впевнені, що все гаразд".
Доповнено о 2.21: голова Одеської ОВА Олег Кіпер згодом додав у своєму Telegram, що 6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки.
Пряма мова Кіпера: "Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми "привітали" нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч.
У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Проводятся роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового обʼєкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО".
Передісторія:
- В неділю росіяни влучили в об’єкт інфраструктури на Одещині, постраждало троє людей.
- Пізніше в Одесі під час повітряної тривоги в неділю ввечері пролунали вибухи.
- 5 листопада пʼятеро людей отримали поранення внаслідок атаки російських окупантів по Одесі.