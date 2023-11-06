В Одесі пошкоджена будівля художнього музею – Труханов 

Через російську атаку 5 листопада в Одесі була пошкоджена будівля художнього музею.

Джерело: міський голова Одеси Геннадій Труханов, Суспільне

Пряма мова Труханова: "Трохи туди, трохи сюди і могли б ми позбутися багатьох наших зразків, експонатів, дуже відомих на весь світ. На щастя, цього не сталося.

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Зранку буде працювати наша районна адміністрація, оформляти документи для допомоги всім, хто тут постраждав.

Постраждала покрівля житлового будинку, зробимо обстеження і будемо відновлювати, тому що йдемо в зиму.

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Зараз ситуація не проста, тому що пошкоджений водовід, досить високого тиску.

Ситуація контрольована, але треба буде такого дуже досконалого вивчення, щоб ми були впевнені, що все гаразд".

Доповнено о 2.21: голова Одеської ОВА Олег Кіпер згодом додав у своєму Telegram, що 6 листопада Одеському національному художньому музею виповнюється 124 роки.

Пряма мова Кіпера: "Саме в ніч на 6 листопада російські нікчеми "привітали" нашу архітектурну пам’ятку ракетою, що влучила поруч.

У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі шибки та скло. Проводятся роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового обʼєкту в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО".

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