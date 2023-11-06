Суд відмовився взяти під варту Микитася: екснардеп буде під домашнім арештом

Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт колишнього нардепа і забудовника Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії та Міноборони на мільйони гривень.

Джерело: "Суспільне", ЦПК

Дослівно: "Слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко відмовився застосовувати СІЗО для підозрюваного екснардепа Макисма Микитася. Прокурор САП просив взяти екснардепа під варту з альтернативою заставою у 134 млн грн".

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Деталі: Повідомляється, що суддя застосував для Микитася лише цілодобовий домашній арешт.

Додатково до Микитася суддя застосував такі обов'язки: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання і роботи, не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти та носити браслет.

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