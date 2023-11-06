Суд відмовився взяти під варту Микитася: екснардеп буде під домашнім арештом
Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт колишнього нардепа і забудовника Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії та Міноборони на мільйони гривень.
Джерело: "Суспільне", ЦПК
Дослівно: "Слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко відмовився застосовувати СІЗО для підозрюваного екснардепа Макисма Микитася. Прокурор САП просив взяти екснардепа під варту з альтернативою заставою у 134 млн грн".
Деталі: Повідомляється, що суддя застосував для Микитася лише цілодобовий домашній арешт.
Додатково до Микитася суддя застосував такі обов'язки: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання і роботи, не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти та носити браслет.
Передісторія:
- У 2019 році НАБУ оголосило про підозру Микитасю в заволодінні майном Національної гвардії на суму понад 81 млн грн.
- У 2020 році Микитасю повідомили про підозру в замовленні викрадення юриста в Києві.
- Також у 2020 році НАБУ повідомило Микитасю про підозру за фактом того, що у 2017 році підрозділ НАЕК "Енергоатом" уклав договір на 929 млн грн із підконтрольною йому компанією, за що посадовець держпідприємства отримав квартири.
- У 2022 році Микитасю повідомили про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (22 млн євро за можливість будувати метро в місті Дніпро).
- 25 жовтня 2023 року Микитасю оголосили про підозру у заволодінні 307 мільйонів грн Міноборони при будівництві складів у 2018 році.