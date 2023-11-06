Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Суд відмовився взяти під варту Микитася: екснардеп буде під домашнім арештом

Станіслав ПогоріловПонеділок, 6 листопада 2023, 11:36
Суд відмовився взяти під варту Микитася: екснардеп буде під домашнім арештом
Максим Микитась, фото: "Суспільне"

Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт колишнього нардепа і забудовника Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії та Міноборони на мільйони гривень.

Джерело: "Суспільне"ЦПК

Дослівно: "Слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко відмовився застосовувати СІЗО для підозрюваного екснардепа Макисма Микитася. Прокурор САП просив взяти екснардепа під варту з альтернативою заставою у 134 млн грн".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що суддя застосував для Микитася лише цілодобовий домашній арешт.

Додатково до Микитася суддя застосував такі обов'язки: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання і роботи, не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти та носити браслет.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У 2019 році НАБУ оголосило про підозру Микитасю в заволодінні майном Національної гвардії на суму понад 81 млн грн.
  • У 2020 році Микитасю повідомили про підозру в замовленні викрадення юриста в Києві.
  • Також у 2020 році НАБУ повідомило Микитасю про підозру за фактом того, що у 2017 році підрозділ НАЕК "Енергоатом" уклав договір на 929 млн грн із підконтрольною йому компанією, за що посадовець держпідприємства отримав квартири.
  • У 2022 році Микитасю повідомили про підозру  у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (22 млн євро за можливість будувати метро в місті Дніпро).
  • 25 жовтня 2023 року Микитасю оголосили про підозру у заволодінні 307 мільйонів грн Міноборони при будівництві складів у 2018 році.

Теми: Микитасьсудкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною

фотоМіноборони почало рекрутинг до ЗСУ

Фаріон відреагувала на критику через "злитого" студента в Криму

Усі новини...
Микитась
Микитасю оголосили нову підозру у розкраданні сотень мільйонів грн Міноборони у 2018 році
Апеляція залишила Микитася під вартою, але зменшила альтернативну заставу до 100 мільйонів
Віцепрем'єрка і Татаров: які чиновники виплили у справі про рекордний хабар Микитася
Останні новини
05:03
У Росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників – Reuters
04:27
На Хмельниччині цієї ночі працювала ППО
03:56
Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW
03:16
Повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині може бути інформоперацією Росії − ISW
02:12
оновленоУдарні БпЛА цієї ночі долетіли на захід
01:41
Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні
00:59
Ізраїль може зробити більше для мінімізації жертв серед мирного населення – Держдеп
00:20
США обговорюють з українською владою захист енергооб’єктів від атак Росії – Держдеп
23:44
Дубінському не обрали запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
23:32
ЄС не передасть Україні обіцяні 1 млн боєприпасів до березня – Кулеба
Усі новини...
Реклама: