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Микитасю оголосили нову підозру – ЗМІ

Вівторок, 29 грудня 2020, 11:44

Колишньому власнику компанії "Укрбуд", фігуранту справи про розкрадання майна Нацгвардії Максиму Микитасю повідомили про підозру в замовленні викрадення юриста в Києві.

Джерело: "Інтерфакс Україна" з посиланням на інформованого співрозмовника в правоохоронних органах

Дослівно: "Сьогодні у Микитася проводилися слідчі дії, йому повідомлено про підозру в замовленні викрадення юриста столичної компанії".

Деталі: За даними джерела агентства, ексвласника "Укрбуду" не затримували.

Нагадаємо: На початку грудня підозрюваного у причетності до заволодіння майном Нацгвардії екснардепа та ексвласника будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася відпустили під цілодобовий домашній арешт, він пішов на співпрацю зі слідством.

На суді в 2019 році прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олексій Скибенко заявив, що Микитась подумував убити свідка і підозрюваного у справі проти нього.

Теми: Микитась


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