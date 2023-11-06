У Криму українських дітей вчать кидати гранати та знімати розтяжки

В окупованому Криму організували навчання військовій справі для дітей, у тому числі з тих регіонів, що окуповані після початку повномасштабного вторгнення.

Джерело: Крим.Реалії, Весті Крим, сайт Юнармії

Деталі: У сюжеті телеканалу "Росія-1" розповідається про "Школу юних командирів", організовану рухом "Юнармія" у Криму. Як повідомляють "Крим.Реалії" дітей вчать проходити лісом, знімати мінні розтяжки, вести вогонь і метати гранати.

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скрін з сюжету "Весті"

У сюжеті телеканалу "Весті" стверджується, що йдеться про підлітків віком 14-15 років. Загалом у "навчаннях" взяли участь близько 230 дітей, з яких 70 – з окупованих після повномасштабного вторгнення регіонів України.

Довідково: Рух "Юнармія" перебуває під санкціями США, України та кількох інших країн. Участь в організації добровільна, утім як зазначають правозахисники "Крим SOS", дітей та адміністрації шкіл зобов'язують приєднуватися різними способами. На сайті організації вказано, що наразі її членами є понад 1 мільйон дітей, 30 тисяч з яких – із Криму.

ВІДЕО ДНЯ

Українські правозахисники неодноразово звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в Криму.

Крим.Реалії, скрін з сюжету Росія-1

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