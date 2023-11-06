У Криму українських дітей вчать кидати гранати та знімати розтяжки
В окупованому Криму організували навчання військовій справі для дітей, у тому числі з тих регіонів, що окуповані після початку повномасштабного вторгнення.
Джерело: Крим.Реалії, Весті Крим, сайт Юнармії
Деталі: У сюжеті телеканалу "Росія-1" розповідається про "Школу юних командирів", організовану рухом "Юнармія" у Криму. Як повідомляють "Крим.Реалії" дітей вчать проходити лісом, знімати мінні розтяжки, вести вогонь і метати гранати.
У сюжеті телеканалу "Весті" стверджується, що йдеться про підлітків віком 14-15 років. Загалом у "навчаннях" взяли участь близько 230 дітей, з яких 70 – з окупованих після повномасштабного вторгнення регіонів України.
Довідково: Рух "Юнармія" перебуває під санкціями США, України та кількох інших країн. Участь в організації добровільна, утім як зазначають правозахисники "Крим SOS", дітей та адміністрації шкіл зобов'язують приєднуватися різними способами. На сайті організації вказано, що наразі її членами є понад 1 мільйон дітей, 30 тисяч з яких – із Криму.
Українські правозахисники неодноразово звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в Криму.
Знати більше: Сакральні жертви та "Юнармія": як російський фашизм використовує дітей
Що передувало:
- У жовтні 2022 року з Херсонського дитячого будинку вивезли в Крим 48 дітей.
- Загалом росіяни неодноразово оголошували так звану евакуацію у Крим дітей з окупованих після повномасштабного вторгнення територій.