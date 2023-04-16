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Окупанти вивозять дітей з Енергодара

Роман ПетренкоНеділя, 16 квітня 2023, 09:53
Окупанти вивозять дітей з Енергодара
фото: енергодар

У школах та садочках окупованого Енергодара росіяни почали "евакуацію" дітей до Криму.

Джерело: Енергоатом

Деталі: Зазначається, що у місцевих школах та садочках розповсюджують інформацію про примусову "евакуацію", яка розпочалась і триватиме до 20 квітня.

Дослівно: "Вивозити дітей у бік Криму планують на станційних автобусах, таким чином, нібито легалізуючи крадіжку ще й транспорту ЗАЕС, яким персонал станції добирається на роботу.

Наразі орки вже почали вивозити з дитячих садочків міста меблі, матраци та інші речі".

Нагадаємо: У жовтні повідомлялося, що росіяни не повернули назад дітей, яких вивезли з захопленого Енергодара у "літні табори" в Росії та окупованому Криму, залишивши їх там на "невизначений термін".

Теми: ЕнергодарокупаціядітиРосія
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