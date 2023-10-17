Російські військові активізують спроби оточити Авдіївку – ISW

15 жовтня російські війська продовжили наступальні операції з оточення Авдіївки, але не досягли успіхів та знизили темпи операцій у цьому районі, проте найближчими днями вони можуть активізувати спроби оточити Авдіївку.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За даними військових експертів, російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції в такому зниженому темпі й залишатимуться загрозою для українських сил у цьому районі, незважаючи на те, що наразі їм навряд чи вдасться досягти вирішального прориву чи оточити Авдіївку. Будь-яке зниження темпів наступальних дій росіян може бути результатом коригування тактичної обстановки, і найближчими днями вони можуть активізувати спроби оточити Авдіївку.

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Український військовий оглядач зазначив, що російські війська проникли на українські фланги навколо Авдіївки та становлять значну загрозу для українських позицій, незважаючи на те, що навряд чи зможуть оточити Авдіївку найближчим часом.

Українські військові спостерігачі зазначили, що російські війська зосередили значне угруповання сил у складі підрозділів 15 мотострілецького та 11 стрілецького полків на фронті між Авдіївкою та Донецьком і вже здійснили наступальні дії в цьому районі (три або більше) батальйони проводять згуртовані напади, масштаби яких перевищують більшість російських чи українських атак на цьому етапі війни).

Повідомляється, що це російське угруповання, ймовірно, зможе вести наступальні операції, спрямовані на оточення Авдіївки, якщо російські командири захочуть понести відносно великі втрати, незважаючи на те, що їх буде недостатньо для негайного прориву.

ВІДЕО ДНЯ

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили понад 15 російських штурмів біля Авдіївки, а також на північний захід і південний захід від населеного пункту.

ISW ще не знайшов візуального підтвердження попередніх тверджень про просування Росії в цьому районі або геолокаційних відеозаписів будь-яких інших російських досягнень.

Російські джерела стверджували, що 15 жовтня російські просування в цьому районі значно зменшилися порівняно з попередніми днями, і назвали ці нові передбачувані просування незначними . Російський військовий блогер визнав, що українські війська все ще присутні на Авдіївському коксохімічному заводі після суперечливих заяв Росії про російський контроль над заводом.

Як українські військові спостерігачі, так і російські джерела заявили, що російські сили не досягли бажаного негайного прориву, і російські сили зіткнулися з великими втратами та, ймовірно, повільнішими, ніж очікувалося, темпами просування.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 12 жовтня заявив, що російські війська вели штурм за підтримки авіації на 10-12 напрямках навколо населеного пункту, тоді як 15 жовтня Генштаб України повідомив, що бої велися лише біля шести населених пунктів.

14 жовтня речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун заявив, що темпи наступальних дій РФ під Авдіївкою знизилися, а російські війська втратили понад 300 одиниць військової техніки та 3000 чоловік особового складу з моменту активізації наступальних дій у цьому районі 9 жовтня.

Ключові висновки ISW за 16 жовтня: