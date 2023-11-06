Глава МВС про загибель помічника Залужного: Забрав гранату в дитини та висмикнув кільце

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що за попередньою інформацією слідства, майор Геннадій Частяков висмикнув кільце подарованої гранати, спровокувавши трагічний вибух.

Джерело: Клименко у Telegram

Пряма мова: "Трагедія у Чайках починає обростати різною інформацією з "джерел". Тому офіційно повідомляю:

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Внаслідок першочергових слідчих дій вдалося зʼясувати перші обставини трагедії. Сьогодні в загиблого майора Частякова був День народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав ящик із гранатами всередині та почав демонструвати боєприпас синові. Це були гранати нового західного зразка.

Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух".

Деталі: Клименко підтвердив, що у квартирі поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу.

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За словами міністра, поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. Повідомляється, що в його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії.

Міністр закликав не поширювати неофіційну інформацію та дочекатися офіційних висновків слідства. Досудове розслідування триває.

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