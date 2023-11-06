Глава МВС про загибель помічника Залужного: Забрав гранату в дитини та висмикнув кільце
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що за попередньою інформацією слідства, майор Геннадій Частяков висмикнув кільце подарованої гранати, спровокувавши трагічний вибух.
Джерело: Клименко у Telegram
Пряма мова: "Трагедія у Чайках починає обростати різною інформацією з "джерел". Тому офіційно повідомляю:
Внаслідок першочергових слідчих дій вдалося зʼясувати перші обставини трагедії. Сьогодні в загиблого майора Частякова був День народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав ящик із гранатами всередині та почав демонструвати боєприпас синові. Це були гранати нового західного зразка.
Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух".
Деталі: Клименко підтвердив, що у квартирі поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу.
За словами міністра, поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. Повідомляється, що в його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії.
Міністр закликав не поширювати неофіційну інформацію та дочекатися офіційних висновків слідства. Досудове розслідування триває.
Передісторія:
- В понеділок 6 листопада ввечері в селі Чайки на Київщині від вибуху гранати в себе вдома загинув 39 річний військовий. Його 13 річний син був шпиталізований із тяжкими пораненнями. Загиблий – Геннадій Частяков – працював помічником головнокомандувача Валерія Залужного.
- Залужний підтвердив загибель свого помічника Частякова за трагічних обставин і висловив співчуття родині.
- Дружина загиблого Частякова каже, що граната, яка вибухнула в руках її чоловіка, була в подарунковому пакеті, який той приніс додому. 6 листопада Частяков відзначав день народження.
- Співрозмовник УП в Генштабі зазначає, що Частяков закінчував Військову академію в Одесі і точно знав, як поводитися з гранатою.