Ізраїль просунувся вглиб міста Гази і руйнує тунелі
Вівторок, 7 листопада 2023, 00:43
Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі каже, що за останні кілька годин наземні сили просунулись вглиб міста Гази.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Хагарі каже, що ЦАХАЛ "поглиблює тиск на місто Газа", де, як вважають, знаходиться головний оплот ХАМАС.
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Він зазначив, що ЦАХАЛ убив кількох польових командирів ХАМАС під час нічних авіаударів і операцій, що "суттєво шкодить здатності ХАМАС здійснювати контратаки".
Щодо мережі тунелів ХАМАСу Хагарі каже, що інженерно-технічні сили руйнують кожен тунель, на який вони натрапляють, використовуючи різні засоби та пристрої.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 31 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази.
- 2 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила, що сухопутні війська і танки зіткнулися вночі з терористичними осередками ХАМАС на півночі Сектора Гази, у результаті чого були знищені десятки бойовиків.
- Також повідомлялося, що інженерні війська Армії оборони Ізраїлю розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС в районах Сектора Гази, куди вже увійшли війська ЦАХАЛу; понад 100 тунелів уже зруйновані.
- Пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що уже діє всередині міста Газа й оточує його з кількох боків.
- 6 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила, що сухопутні війська вночі захопили опорний пункт ХАМАС і завдали ударів по 450 об'єктах, що належать терористичному угрупованню, в рамках продовження наземного наступу Ізраїлю в Секторі Гази.