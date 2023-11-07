Ізраїль просунувся вглиб міста Гази і руйнує тунелі

Речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі каже, що за останні кілька годин наземні сили просунулись вглиб міста Гази.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Хагарі каже, що ЦАХАЛ "поглиблює тиск на місто Газа", де, як вважають, знаходиться головний оплот ХАМАС.

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Він зазначив, що ЦАХАЛ убив кількох польових командирів ХАМАС під час нічних авіаударів і операцій, що "суттєво шкодить здатності ХАМАС здійснювати контратаки".

Щодо мережі тунелів ХАМАСу Хагарі каже, що інженерно-технічні сили руйнують кожен тунель, на який вони натрапляють, використовуючи різні засоби та пристрої.

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