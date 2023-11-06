Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Військові захопили опорний пункт ХАМАС в Газі, завдали ударів по 450 об'єктах − ЦАХАЛ

Ірина БалачукПонеділок, 6 листопада 2023, 09:43
Військові захопили опорний пункт ХАМАС в Газі, завдали ударів по 450 об'єктах − ЦАХАЛ
Ізраїльські військові. Фото з сайту idf.il

Армія оборони Ізраїлю заявила, що сухопутні війська вночі захопили опорний пункт ХАМАС і завдали ударів по 450 об'єктах, що належать терористичному угрупованню, в рамках продовження наземного наступу Ізраїлю в Секторі Гази.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Повідомляється, що опорний пункт включав спостережні пости, тренувальні майданчики і підземні тунелі.

Реклама:

За даними ЦАХАЛу, кілька бойовиків ХАМАС були вбиті, коли війська захопили цей об'єкт.

Ще кількох польових командирів ХАМАСу убили в інших боях.

Також повідомляється, що винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по більш ніж 450 цілях ХАМАСу в Секторі Гази за минулу добу, включаючи тунелі, військові об'єкти, спостережні пункти і позиції запуску протитанкових керованих ракет.

ВІДЕО ДНЯ

У результаті одного з авіаударів убили керівника спецоперацій ХАМАСу Джамаля Мусу.

ВМС Армії оборони Ізраїлю також завдали ударів по об'єктах ХАМАСу, включаючи командні центри, додаткові позиції запуску протитанкових керованих ракет і спостережні пункти.

Що було раніше: Ізраїльські військові заявили, що повністю оточили місто Газа і розділили прибережний анклав навпіл.

Передісторія:

Теми: Сектор ГазиХАМАСІзраїльвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW

Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні

Міністр оборони Ізраїлю: ХАМАС "втратив контроль над Газою"

Польські перевізники відмовились розблокувати кордон після переговорів з Україною

фотоМіноборони почало рекрутинг до ЗСУ

Фаріон відреагувала на критику через "злитого" студента в Криму

Усі новини...
Сектор Гази
ООН б'є на сполох: в Секторі Гази майже закінчилася їжа 
Йорданія на парашутах скинула медичну допомогу в Сектор Гази
ЦАХАЛ заявив, що повністю оточив місто Газа й розділив анклав навпіл
Останні новини
05:03
У Росії процвітає будівництво заводу з виробництва іранських безпілотників – Reuters
04:27
На Хмельниччині цієї ночі працювала ППО
03:56
Російські війська мають підтверджені успіхи в районі Авдіївки − ISW
03:16
Повідомлення про перегрупування військ на Херсонщині може бути інформоперацією Росії − ISW
02:12
оновленоУдарні БпЛА цієї ночі долетіли на захід
01:41
Можливості США зменшуються з кожним тижнем – радник Байдена про допомогу Україні
00:59
Ізраїль може зробити більше для мінімізації жертв серед мирного населення – Держдеп
00:20
США обговорюють з українською владою захист енергооб’єктів від атак Росії – Держдеп
23:44
Дубінському не обрали запобіжний захід, адвокати заявили про відвід судді
23:32
ЄС не передасть Україні обіцяні 1 млн боєприпасів до березня – Кулеба
Усі новини...
Реклама: