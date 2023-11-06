Військові захопили опорний пункт ХАМАС в Газі, завдали ударів по 450 об'єктах − ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю заявила, що сухопутні війська вночі захопили опорний пункт ХАМАС і завдали ударів по 450 об'єктах, що належать терористичному угрупованню, в рамках продовження наземного наступу Ізраїлю в Секторі Гази.

Джерело: The Times of Israel

Деталі: Повідомляється, що опорний пункт включав спостережні пости, тренувальні майданчики і підземні тунелі.

Реклама:

За даними ЦАХАЛу, кілька бойовиків ХАМАС були вбиті, коли війська захопили цей об'єкт.

Ще кількох польових командирів ХАМАСу убили в інших боях.

Також повідомляється, що винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по більш ніж 450 цілях ХАМАСу в Секторі Гази за минулу добу, включаючи тунелі, військові об'єкти, спостережні пункти і позиції запуску протитанкових керованих ракет.

ВІДЕО ДНЯ

У результаті одного з авіаударів убили керівника спецоперацій ХАМАСу Джамаля Мусу.

ВМС Армії оборони Ізраїлю також завдали ударів по об'єктах ХАМАСу, включаючи командні центри, додаткові позиції запуску протитанкових керованих ракет і спостережні пункти.

Що було раніше: Ізраїльські військові заявили, що повністю оточили місто Газа і розділили прибережний анклав навпіл.

Передісторія: