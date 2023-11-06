Військові захопили опорний пункт ХАМАС в Газі, завдали ударів по 450 об'єктах − ЦАХАЛ
Армія оборони Ізраїлю заявила, що сухопутні війська вночі захопили опорний пункт ХАМАС і завдали ударів по 450 об'єктах, що належать терористичному угрупованню, в рамках продовження наземного наступу Ізраїлю в Секторі Гази.
Джерело: The Times of Israel
Деталі: Повідомляється, що опорний пункт включав спостережні пости, тренувальні майданчики і підземні тунелі.
За даними ЦАХАЛу, кілька бойовиків ХАМАС були вбиті, коли війська захопили цей об'єкт.
Ще кількох польових командирів ХАМАСу убили в інших боях.
Також повідомляється, що винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по більш ніж 450 цілях ХАМАСу в Секторі Гази за минулу добу, включаючи тунелі, військові об'єкти, спостережні пункти і позиції запуску протитанкових керованих ракет.
У результаті одного з авіаударів убили керівника спецоперацій ХАМАСу Джамаля Мусу.
ВМС Армії оборони Ізраїлю також завдали ударів по об'єктах ХАМАСу, включаючи командні центри, додаткові позиції запуску протитанкових керованих ракет і спостережні пункти.
Що було раніше: Ізраїльські військові заявили, що повністю оточили місто Газа і розділили прибережний анклав навпіл.
Передісторія:
- 31 жовтня ЦАХАЛ повідомив, що почав бій із ХАМАС у підземних тунелях Сектора Гази.
- 2 листопада Армія оборони Ізраїлю заявила, що сухопутні війська і танки зіткнулися вночі з терористичними осередками ХАМАС на півночі Сектора Гази, у результаті чого були знищені десятки бойовиків.
- Також повідомлялося, що інженерні війська Армії оборони Ізраїлю розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС в районах Сектора Гази, куди вже увійшли війська ЦАХАЛу; понад 100 тунелів уже зруйновані.
- Пізніше Армія оборони Ізраїлю заявила, що уже діє всередині міста Газа й оточує його з кількох боків.
- Раніше високопоставлений член ХАМАСу Газі Хамад привітав масштабний напад на Ізраїль 7 жовтня, під час якого масово убивали цивільних осіб, і пообіцяв, що палестинське терористичне угруповання буде повторювати подібні атаки багато разів у майбутньому, поки не знищить Ізраїль.