Мовний скандал: Фаріон чекає на СБУ, студенти обклеїли політехніку листівками, виш відреагував

На одному із корпусів Львівської політехніки наклеїли листівки із закликами звільнити Ірину Фаріон, яка викладає у цьому навчальному закладі. На сайті вишу з'явився офіційний коментар щодо висловлювань цієї мовознавиці.

Джерело: сайт Львівської політехніки, "Суспільне"

Деталі: 5 листопада вийшов ефір програми "Рандеву з Яніною Соколовою", де філологиня розкритикувала російськомовних українських військових, зокрема з Третьої штурмової бригади (створена на базі добровольчого формування "Азов"). Фаріон сказала, що не може назвати їх українцями.

Реклама:

7 листопада на одному з корпусів університету, де викладає Фаріон, з’явилися листівки на адресу мовознавиці. Зокрема, з написами: "Фаріон – геть з політехніки", "Чому в політесі досі працюють паплюжники честі українських воїнів?".

фото з тг каналів

Ввечері 7 листопада на сайті Львівської політехніки оприлюднили офіційну позицію навчального закладу. Там уточнили, що виш не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом.

Дослівно: "Беззаперечно, кожен воїн, який боронить нашу землю і наш народ, незалежно від віросповідання чи мови спілкування, заслуговує найвищої поваги і вдячності. І це ― непорушна позиція нашого університету.

ВІДЕО ДНЯ

У Львівській політехніці діє кодекс корпоративної культури, який визначає моральні принципи, правила та норми спілкування і поведінки учасників академічної спільноти нашого університету. Однак Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом".

Деталі: "Суспільне" повідомляє, що скерувало запит до Міністерства освіти і науки з проханням роз’яснити ситуацію.

Після розголосу ситуації журналісти видання зателефонували до професорки Львівської політехніки Ірини Фаріон за коментарем.

На запитання про те, як вона відреагувала на звернення омбудсмана Дмитра Лубінця до СБУ та Нацполіції за фактом заяви, Фаріон відповіла, що чекає зустрічі з представниками СБУ.

Пряма мова: "Виконуйте закон – 29 стаття закону "Про Збройні сили України"; 13 стаття – закон "Про функціонування української мови"; 10 стаття – Державний статус української мови. Все, крапка! Чи, можливо, ті, хто служить у війську, мають індульгенцію на право не знати мову і зневажати її? Для них — це не закон? Вони порушують мовний закон. Що це за армія, де не дотримуються законів?

Мені дуже хочеться поспілкуватися із Службою безпеки України і нагадати їй, що існує 29 стаття. Тобто мова у війську – українська".

Передісторія: