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Рада звільнила міністра Гутцайта

Олександр ШумілінЧетвер, 9 листопада 2023, 12:23
Рада звільнила міністра Гутцайта
Фото: УП

Верховна Рада звільнила міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта.

Джерело: повідомлення нардепа від "Голосу" Ярослава Желєзняка

Деталі: За звільнення Гутцайта проголосували 243 нардепа. За даними співрозмовників УП, у "Слузі народу" розглядають варіант, що хтось із заступників міністра виконуватиме його функції.

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Що цьому передувало:

  • 8 листопада Гутцайт написав заявупро відставку, вона вже надійшла до Верховної Ради.
  • У листопаді 2022 року Гутцайт став президентомНаціонального олімпійського комітету України.
  •  Гутцайт заявив, що після відставки планує зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України.

Теми: Кабінет міністрівспорт
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