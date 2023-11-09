Рада звільнила міністра Гутцайта

Верховна Рада звільнила міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта.

Джерело: повідомлення нардепа від "Голосу" Ярослава Желєзняка

Деталі: За звільнення Гутцайта проголосували 243 нардепа. За даними співрозмовників УП, у "Слузі народу" розглядають варіант, що хтось із заступників міністра виконуватиме його функції.

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Що цьому передувало: