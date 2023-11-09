Рада звільнила міністра Гутцайта
Четвер, 9 листопада 2023, 12:23
Верховна Рада звільнила міністра молоді і спорту Вадима Гутцайта.
Джерело: повідомлення нардепа від "Голосу" Ярослава Желєзняка
Деталі: За звільнення Гутцайта проголосували 243 нардепа. За даними співрозмовників УП, у "Слузі народу" розглядають варіант, що хтось із заступників міністра виконуватиме його функції.
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Що цьому передувало:
- 8 листопада Гутцайт написав заявупро відставку, вона вже надійшла до Верховної Ради.
- У листопаді 2022 року Гутцайт став президентомНаціонального олімпійського комітету України.
- Гутцайт заявив, що після відставки планує зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України.