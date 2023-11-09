Після вибуху окупанти кажуть, що збили біля Севастополя ракету "Нептун"

Окупанти заявили, що поблизу Севастополя над морем знищили протикорабельну ракету "Нептун".

Джерело: повідомлення так званого "губернатора" Севастополя Михайла Розважаєва, Суспільне

Деталі: "Буквально 10 хвилин тому над морем на зовнішньому рейді військові знищили повітряну ціль", - написав Розважаєв. За його словами "відбувається контроль повітряної обстановки".

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За інформацією Суспільного в окупованому Севастополі було чутно гучний вибух.

Оновлено: Пізніше в міноборони РФ заявили, що близько 17.40 "припинили спробу ракетної атаки" із застосуванням протикорабельної ракети "Нептун".

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