Після вибуху окупанти кажуть, що збили біля Севастополя ракету "Нептун"
Четвер, 9 листопада 2023, 18:06
Окупанти заявили, що поблизу Севастополя над морем знищили протикорабельну ракету "Нептун".
Джерело: повідомлення так званого "губернатора" Севастополя Михайла Розважаєва, Суспільне
Деталі: "Буквально 10 хвилин тому над морем на зовнішньому рейді військові знищили повітряну ціль", - написав Розважаєв. За його словами "відбувається контроль повітряної обстановки".
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За інформацією Суспільного в окупованому Севастополі було чутно гучний вибух.
Оновлено: Пізніше в міноборони РФ заявили, що близько 17.40 "припинили спробу ракетної атаки" із застосуванням протикорабельної ракети "Нептун".
Передісторія:
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