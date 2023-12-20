СБУ оголосила Фрідмана у розшук
Середа, 20 грудня 2023, 19:02
Служба безпеки оголосила підсакційного російського олігарха Михайла Фрідмана у розшук в Україні.
Джерело: "Схеми" із посиланням на повідомлення на сайті Міністерства внутрішніх справ
Деталі: Вказана дата зникнення – 10 жовтня цього року.
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Його розшукують через звинувачення за статтею "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України".
Передісторія:
- У вересні Служба безпеки заочно повідомила про підозру Фрідману як причетному до фінансування війни проти України.
- Як заявляла СБУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ він "влив" близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресора. Серед них – "Тульський патронний завод", який виробляє набої, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ.
- До цього УП знайшла Фрідмана у Лондоні.
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Що передувало:
- Президент Володимир Зеленський 5 липня увів у дію рішення РНБО від 5 липня про застосування санкцій проти 18 компаній, пов'язаних із російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Германом Ханом та Петром Авеном.
- У серпні 2022 року російські олігархи Михаіл Фрідман і Пьотр Авен опинилися під санкціями Сполучених Штатів Америки.
- Фрідман і Авен після початку війни в Україні покинули Росію. Тим не менш, вони опинилися під санкціями ЄС і Великої Британії.
- Вони намагалися домогтися зняття санкцій у Європі. І це їм вдалося у Великій Британії, де влада видала підсанкційним російським олігархам щонайменше 82 ліцензії "на особисті витрати" - до $1 млн на рік, які росіяни витрачають на "базові потреби" - шоферів, кухарів і покоївок.