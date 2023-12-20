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На Київщині працювала ППО, зафіксовано рух російських БпЛА

Тетяна ОлійникСереда, 20 грудня 2023, 23:59
На Київщині працювала ППО, зафіксовано рух російських БпЛА
ЗРК NASAMS. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

Київська ОВА повідомила, що в області зафіксували рух ворожих БпЛА, по них працює ППО. 

Джерело: Київська ОВА в Telegram

Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги".

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О 00:02 на Київщині оголосили відбій повітряної тривоги. 

Що передувало: 

  • Окупанти ввечері 20 грудня запустили ударні дрони на територію України з кількох напрямків. 
  • Над Сумщиною ППО збила два "Шахеди".
  • Під час повітряної тривоги уламки, ймовірно, ворожого БпЛА впали на житловий будинок в Миргородському районі на Полтавщині.
  • Сили протиповітряної оборони збили 2 ворожих безпілотники у Дніпропетровській області. 

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Теми: ППОКиївська областьповітряна тривогабезпілотники
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