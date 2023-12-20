На Київщині працювала ППО, зафіксовано рух російських БпЛА
Середа, 20 грудня 2023, 23:59
Київська ОВА повідомила, що в області зафіксували рух ворожих БпЛА, по них працює ППО.
Джерело: Київська ОВА в Telegram
Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги".
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О 00:02 на Київщині оголосили відбій повітряної тривоги.
Що передувало:
- Окупанти ввечері 20 грудня запустили ударні дрони на територію України з кількох напрямків.
- Над Сумщиною ППО збила два "Шахеди".
- Під час повітряної тривоги уламки, ймовірно, ворожого БпЛА впали на житловий будинок в Миргородському районі на Полтавщині.
- Сили протиповітряної оборони збили 2 ворожих безпілотники у Дніпропетровській області.
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