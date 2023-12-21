Міноборони з квітня купуватиме продукти для військових за новими правилами

Із 1 квітня 2024 року Міністерство оборони буде закуповувати продукти для військовослужбовців за новими правилами: за каталогом із 409 найменувань продуктів для професійно складених меню, з урахуванням середньостатистичних цін, із окремими тендерами на доставку.

Джерело: відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Міністерства економіки

Деталі: 20 грудня заступниця міністра економіки Надія Бігун провела заключне засідання Міжвідомчої робочої групи з питань визначення нових підходів до закупівлі Міністерством оборони продуктів харчування з використанням електронної системи закупівель, яка схвалила нові підходи до таких закупівель.

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Уже з початку другого кварталу 2024 року Міноборони здійснюватиме закупівлі продуктів харчування за новими правилами, Міжвідомча робоча група напрацювала рекомендації щодо цього.

За словами Надії Бігун, рекомендації враховують вимоги до безпеки, прозорості та конкурентності, а низка ідей уже реалізовані як перехідні заходи – і це знизило вартість комплекту продуктів.

Пряма мова Бігун: "Вже наступного місяця ми плануємо подати на розгляд уряду проєкт рішення, яким запровадимо ще одну, нову систему закупівель – динамічну, яка стане в нагоді, в тому числі, й під час закупівель продуктів харчування для військових".

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Деталі: Генеральний директор "Державного оператора тилу" Арсен Жумаділов розповів, що з 1 квітня наступного року планується запровадити такі ключові підходи під час закупівель продуктів Міністерством оборони:

Закупівля продуктів харчування здійснюватиметься за каталогом з 409 найменувань, але товари в ньому на етапі підготовки тендерної документації агрегуватимуться у більш ніж 25 категорій (наприклад, "м’ясні вироби"). Це має відкрити широкі можливості для участі в закупівельних процедурах українських виробників.

Під час формування очікуваної вартості замовник орієнтуватиметься на дані щодо середньостатистичних цін з різних джерел, в тому числі Держстату.

Закупівля та логістика відокремлені. Виробник, який переміг у тендері, постачатиме продукцію на розподільчі центри. Послуги доставки з цих центрів до кінцевих споживачів закуповуватимуться державою окремо.

Буде використовуватися динамічна система закупівель. Вона передбачатиме кваліфікацію учасників до початку торгів, можливість бажаючим пройти кваліфікацію протягом періоду дії кваліфікаційної рамки, приховати з метою безпеки певні дані щодо учасників.

Людиноцентричність: стандартизовані меню будуть розроблені професійними технологами (в т. ч. тими, які нині захищають країну у лавах ЗСУ). Меню враховуватиме як потреби військових у різних видах раціонів, так і специфіку задоволення потреб в якісному харчуванні в умовах бойових дій.

Пряма мова Жумаділова: "Стратегічні цілі, яких ми прагнемо досягти, впроваджуючи нові підходи, – це безперервність забезпечення потреб ЗСУ, довіра з боку суспільства, ринків, держави та наших міжнародних партнерів.

Нарешті, ми прагнемо до інституційної стійкості. Щоб запропоновані нами підходи, прозорість та функціональність не залежали від перемінних факторів. В тому числі від того, хто очолює агенцію".

Довідка: У засіданні Міжвідомчої робочої групи взяли участь представники Міністерства економіки та Міністерства оборони, Командування Сил логістики ЗСУ, Верховної Ради, секретаріату Кабміну, Державної аудиторської служби, ДБР, Держслужби статистики, ДП Міністерства оборони "Агенція закупівель у сфері оборони" (Державний оператор тилу).