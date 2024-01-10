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ООН: 40% населення України цього року потребуватиме гуманітарної допомоги

Олена ІвашківСереда, 10 січня 2024, 00:25
ООН: 40% населення України цього року потребуватиме гуманітарної допомоги
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО, ДЖЕРЕЛО: DR

Понад 14,6 мільйонів людей, 40% населення України, цього року потребуватиме гуманітарної допомоги.

Джерело: Управління ООН з координації гуманітарних питань, Представництво ООН в Україні

Деталі: За інформацією ООН, війна також змусила близько 6,3 мільйона українців виїхати за кордон. 

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В організації зазначають, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації люди пережили майже два роки невпинних бойових дій.

Щодня гинуть і отримують поранення цивільні особи, а їхні будинки та критична інфраструктура руйнуються.

У ООН наголосили, що перший тиждень січня приніс Україні хвилю нападів, яка почалася 29 грудня і триває донині.

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Сім’ї по всій Україні зустрічали Новий рік під звуки сирен повітряної тривоги, у підземних сховищах та на станціях метро чи в підвалах своїх будинків.

В ООН детально описали усі російські удари по Україні.

У понеділок Координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс і Верховний комісар у справах біженців Філіппо Гранді представлять скоординовані ООН плани щодо порятунку життів і подолання страждань, спричинених надзвичайною ситуацією.

Відбудеться панельна дискусія для презентації обох планів за участю Мартіна Гріффітса, Філіппо Гранді, координатора гуманітарних питань в Україні, Деніз Браун, віце-прем’єр-міністра України Ірини Верещук та представників громадських організацій з України та Польщі.

Теми: ООН
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